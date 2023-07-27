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Шустер: Путина могут попросить не участвовать в выборах

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Путин перестал быть человеком, который в долгосрочной перспективе способен защищать интересы своего окружения, считает Шустер
Путин перестал быть человеком, который в долгосрочной перспективе способен защищать интересы своего окружения, считает Шустер
Фото: kremlin.ru

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин уже не является человеком, который может защитить интересы своего окружения в долгосрочной перспективе. Это, а также впечатление, которое произвел на россиян мятеж основателя признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, может отразиться на его шансах переизбраться на пост президента РФ. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Я не думаю, что Путин [сейчас] усиливается – наоборот. Если верить опросам центра "Левада", хотя сложно верить сегодня социологическим опросам, особенно в России... Но если верить, тенденция может быть такая, что, во-первых, почти все население России знает о походе Пригожина на Москву, до которой он не дошел буквально полтора часа", – сказал телеведущий.

Половина россиян, заметил Шустер, Пригожина поддерживает.

"Даже не самого Пригожина, а то, что он говорит: "У власти [в РФ] – коррупция и люди, которые думают исключительно о своих карманах", – пояснил он.

Журналист полагает, что россиянам понятно: в случае продолжения войны, развязанной РФ в Украине, гробы будут приходить "совсем в другие семьи", а не в семьи тех, кто составляет костяк российской верхушки.

"Эта позиция – она разделяется большой частью общества. Это очень сильно ослабляет Путина, потому что он теряет ту легитимность... Ложную легитимность, так как мы знаем, что все выборы были сфальсифицированы – но тем не менее они давали ему некую легитимность. Если кто-нибудь из его окружения скажет ему: "Ты немножко переборщил", – он может ответить: "А ты пойди изберись, получи хотя бы 30%", – высказался Шустер.

По мнению телеведущего, на данный момент Путин все еще может сказать своему окружению: "Смотрите: я выборы хоть и фальсифицирую, но выигрываю". Однако он полагает, что на выборах в марте 2024 года действующего главу Кремля могут попросить не избираться.

"Путин может вообще не участвовать в этих выборах. Потому что его попросят не участвовать. Потому что та "комиссия", которая вокруг него, выдвинет совсем другого кандидата. Я бы не торопился с прогнозами, так как неизвестно, что будет через восемь месяцев, вообще", – заключил Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. 

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Администрация президента РФ планирует обеспечить ему победу на президентских выборах в России в марте 2024 года с рекордным результатом более 80% голосов, написала 18 июля "Медуза". Путин, по данным источников издания, может объявить о намерении баллотироваться на президентских выборах осенью 2023 года.

Ряд экспертов, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики называют секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, его сына – министра сельского хозяйства Дмитрия ПатрушеваКириенко, премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет или по крайней мере преемником не станет никто из его команды.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, выборы, Кремль, Игорь Стрелков, Игорь Гиркин, Алеся Бацман, Владимир Квачков
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