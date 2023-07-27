Шустер: Путина могут попросить не участвовать в выборах

"Я не думаю, что Путин [сейчас] усиливается – наоборот. Если верить опросам центра "Левада", хотя сложно верить сегодня социологическим опросам, особенно в России... Но если верить, тенденция может быть такая, что, во-первых, почти все население России знает о походе Пригожина на Москву, до которой он не дошел буквально полтора часа", – сказал телеведущий.

Половина россиян, заметил Шустер, Пригожина поддерживает.

"Даже не самого Пригожина, а то, что он говорит: "У власти [в РФ] – коррупция и люди, которые думают исключительно о своих карманах", – пояснил он.

Журналист полагает, что россиянам понятно: в случае продолжения войны, развязанной РФ в Украине, гробы будут приходить "совсем в другие семьи", а не в семьи тех, кто составляет костяк российской верхушки.

"Эта позиция – она разделяется большой частью общества. Это очень сильно ослабляет Путина, потому что он теряет ту легитимность... Ложную легитимность, так как мы знаем, что все выборы были сфальсифицированы – но тем не менее они давали ему некую легитимность. Если кто-нибудь из его окружения скажет ему: "Ты немножко переборщил", – он может ответить: "А ты пойди изберись, получи хотя бы 30%", – высказался Шустер.

По мнению телеведущего, на данный момент Путин все еще может сказать своему окружению: "Смотрите: я выборы хоть и фальсифицирую, но выигрываю". Однако он полагает, что на выборах в марте 2024 года действующего главу Кремля могут попросить не избираться.

"Путин может вообще не участвовать в этих выборах. Потому что его попросят не участвовать. Потому что та "комиссия", которая вокруг него, выдвинет совсем другого кандидата. Я бы не торопился с прогнозами, так как неизвестно, что будет через восемь месяцев, вообще", – заключил Шустер.

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