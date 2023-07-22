Невзоров: Мерзкое пуйло Путин – питерский, Пригожин – питерский. Вся нечисть, которая сейчас захватила Кремль, – преимущественно питерские. Для меня это унизительно

"Александр Глебович, я сейчас про Пригожина спрошу. Вы все-таки символ Ленинграда, символ Санкт-Петербурга", – начал журналист.
Невзоров заметил, что теперь Пригожин – тоже символ Санкт-Петербурга,
"И даже, может быть, покрупнее, чем я. Известен он за это время стал гораздо больше", – предположил он.
Гордон в шутку предложил Невзорову "не завидовать".
"Я не завидую. Значит, друг мой Гордон, мы с тобой дружим. И я отношусь к вашей семье с огромной нежностью. Я не хочу иметь ничего общего ни с каким Петербургом, ни с какой Россией. Это прошлая жизнь, я с ней расстался. Я подбираю себе другой родной город", – заявил публицист.
Основатель издания "ГОРДОН" поинтересовался, пересекались ли Невзоров и Пригожин в Питере времен 90-х годов.
"Тем не менее вы были символом этого города. Вы не могли не пересекаться с Пригожиным, который в 90-е владел самыми модными ресторанами, в которых тусовался весь питерский бомонд... Вы знакомы с ним?", – спросил Гордон.
Публицист подтвердил факт знакомства с основателем ЧВК "Вагнер".
"Конечно. В Петербурге люди, которые составляли определенного рода костяк... Я не пытаюсь каким-то образом преподнести себя высоко. Нет, это как раз для меня сегодня звучит все в высшей степени унизительно, потому что да, мерзкое пуйло Путин по национальности питерский, Пригожин по национальности питерский. Вся нечисть, которая сейчас захватила Кремль, – это тоже преимущественно питерские. Да, я из этой тусовки, я из этой компании. Действительно, все когда-то были в той или иной степени дружественны друг к другу и близки. Да, я знаю его", – сказал Невзоров.
Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росблат", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
В 2014 году, как утверждает Пригожин, он создал ЧВК "Вагнер" для участия во вторжении РФ на территорию Луганской и Донецкой областей Украины. Свою причастность к ЧВК "Вагнер" он признал только в сентябре 2022 года.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ).
Санкции введены также против частной военной компании "Вагнер" и созданного Пригожиным "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.
После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции. ЧВК "Вагнер" в 2022-2023 году активно участвовала в боях за Бахмут Донецкой области, для чего Пригожин завербовал в наемники десятки тысяч заключенных из российских колоний.
23–24 июня 2023 года Пригожин устроил вооруженный мятеж в РФ. 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь". После мятежа в РФ начался процесс расформирования ЧВК "Вагнер", запущенный лично Путиным, а в Беларуси появилась база вагнеровцев, куда перебазировалась часть наемников, сохранившая верность Пригожину.