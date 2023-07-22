Невзоров: Мерзкое пуйло Путин – питерский, Пригожин – питерский. Вся нечисть, которая сейчас захватила Кремль, – преимущественно питерские. Для меня это унизительно

Невзоров признался, что не хочет иметь с Россией и Петербургом ничего общего Фото: Невзоров / Instagram

"Александр Глебович, я сейчас про Пригожина спрошу. Вы все-таки символ Ленинграда, символ Санкт-Петербурга", – начал журналист.

Невзоров заметил, что теперь Пригожин – тоже символ Санкт-Петербурга,

"И даже, может быть, покрупнее, чем я. Известен он за это время стал гораздо больше", – предположил он.

Гордон в шутку предложил Невзорову "не завидовать".

"Я не завидую. Значит, друг мой Гордон, мы с тобой дружим. И я отношусь к вашей семье с огромной нежностью. Я не хочу иметь ничего общего ни с каким Петербургом, ни с какой Россией. Это прошлая жизнь, я с ней расстался. Я подбираю себе другой родной город", – заявил публицист.

Основатель издания "ГОРДОН" поинтересовался, пересекались ли Невзоров и Пригожин в Питере времен 90-х годов.

"Тем не менее вы были символом этого города. Вы не могли не пересекаться с Пригожиным, который в 90-е владел самыми модными ресторанами, в которых тусовался весь питерский бомонд... Вы знакомы с ним?", – спросил Гордон.

Публицист подтвердил факт знакомства с основателем ЧВК "Вагнер".

"Конечно. В Петербурге люди, которые составляли определенного рода костяк... Я не пытаюсь каким-то образом преподнести себя высоко. Нет, это как раз для меня сегодня звучит все в высшей степени унизительно, потому что да, мерзкое пуйло Путин по национальности питерский, Пригожин по национальности питерский. Вся нечисть, которая сейчас захватила Кремль, – это тоже преимущественно питерские. Да, я из этой тусовки, я из этой компании. Действительно, все когда-то были в той или иной степени дружественны друг к другу и близки. Да, я знаю его", – сказал Невзоров.

Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Читайте полный текст интервью

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