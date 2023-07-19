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Кулеба: Путин всегда открыто громил своих врагов, делал это как можно убедительнее. С Пригожиным он заключил сделку, и это переломный момент

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Путин (на фото) не разгромил Пригожина, а пошел с ним на торг, отметил Кулеба
Путин (на фото) не разгромил Пригожина, а пошел с ним на торг, отметил Кулеба
Фото: EPA

В июне, в ходе мятежа вагнеровцев в РФ, перед всем миром была раскрыта слабость путинского режима, президент страны-оккупанта Владимир Путин, который "всегда открыто громил своих врагов", пошел на торг, что является переломным моментом. Об этом в интервью CNN заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, видеозапись опубликована в Instagram украинского министра.

"Я почти уверен, что это действительно был мятеж. Намерения [лидера признанной в мире преступной группировкой ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина были абсолютно серьезны... Он имел серьезные намерения создать условия, при которых его признают источником реальной власти в России. Скажу так… до сих пор неясно, что заставило его передумать, какие аргументы убедили его. Но я думаю, что главный урок его бунта в том, что слабость режима была разоблачена перед всем миром, но самое главное – перед народом России", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, Путин на протяжении всей своей политической карьеры "всегда открыто громил своих врагов, пытался делать это как можно убедительнее".

"На этот раз он не разгромил Пригожина. Он пошел на торг. Он заключил с ним сделку. И это настоящий переломный момент", – отметил Кулеба.

В британской разведке считают, что Путин был вынужден заключить сделку с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру".

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.

10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

19 июля в соцсети появилось видео выступления Пригожина перед перебравшимися в Беларусь вагнеровцами. То, что происходит на фронте в Украине, основатель ЧВК назвал "позором". Пригожин призвал вагнеровцев "готовиться" и "повышать свой уровень" перед тем, как отправиться "в новый путь, в Африку". При этом он не исключил возвращения ЧВК на войну в Украину.

По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.

Теги: Россия, Владимир Путин, МИД Украины, переговоры, Дмитрий Кулеба, ЧВК Вагнер, президент, интервью, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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