Кулеба: Путин всегда открыто громил своих врагов, делал это как можно убедительнее. С Пригожиным он заключил сделку, и это переломный момент

Путин (на фото) не разгромил Пригожина, а пошел с ним на торг, отметил Кулеба Фото: EPA

"Я почти уверен, что это действительно был мятеж. Намерения [лидера признанной в мире преступной группировкой ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина были абсолютно серьезны... Он имел серьезные намерения создать условия, при которых его признают источником реальной власти в России. Скажу так… до сих пор неясно, что заставило его передумать, какие аргументы убедили его. Но я думаю, что главный урок его бунта в том, что слабость режима была разоблачена перед всем миром, но самое главное – перед народом России", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, Путин на протяжении всей своей политической карьеры "всегда открыто громил своих врагов, пытался делать это как можно убедительнее".

"На этот раз он не разгромил Пригожина. Он пошел на торг. Он заключил с ним сделку. И это настоящий переломный момент", – отметил Кулеба.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

В британской разведке считают, что Путин был вынужден заключить сделку с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру".