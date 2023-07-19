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Путин планирует идти на выборы в 2024 году. В Кремле поставили задачу – 80% голосов за. Результат будет обеспечен "разными методами" – росСМИ

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В Кремле решили, что за Путина на следующих президентских выборах должны проголосовать более 80% россиян
В Кремле решили, что за Путина на следующих президентских выборах должны проголосовать более 80% россиян
Фото: EPA

Администрация президента (АП) страны-оккупанта РФ Владимира Путина планирует обеспечить ему победу на президентских выборах в России в марте 2024 года с результатом более 80% голосов, пишет 18 июля "Медуза".

"Задача ставится простая: дать 80 с плюсом [процентов] на президентских выборах", – рассказал изданию на условиях анонимности чиновник, работающий в одном из регионов Северо-Западного округа РФ.

Эту информацию "Медузе" подтвердили еще два собеседника, в том числе источник, близкий к администрации Путина.

О том, что политический блок Кремля, возглавляемый заместителем главы АП РФ Сергеем Кириенко, намерен добиться для Путина "рекордного результата" на выборах 2024 года, изданию было известно еще осенью 2022-го, однако тогда планка результата, на который будет работать Кремль, не была определена конкретно.

"Результат будет обеспечен разными методами: мобилизацией реальных сторонников президента, административной и корпоративной мобилизацией, электронным голосованием там, где оно есть", – сообщил "Медузе" собеседник, близкий к АП.

Он добавил, что "позитивным фоном" для мобилизации админресурса и сторонников Путина должна стать форум-выставка "Россия", которая откроется на ВДНХ в Москве в ноябре 2023 года.

Источник издания пояснил, что эта выставка со слоганом "Россия, поехали!" организована при "тщательном контроле" АП и призвана продемонстрировать разнообразные "достижения" страны-оккупанта в последние годы

"Медуза" со ссылкой на собеседника и данные росСМИ пишет, что Путин может объявить о своем выдвижении именно на открытии выставки.

Два источника издания, близкие к Кремлю, уточнили, что это не единственный сценарий, который рассматривают в АП. Окончательное решение о дате и месте выдвижения Путина пока не принято, но выставка – вариант, который "очень желателен для Кириенко", который курирует мероприятие, отмечают они.

Один из собеседников "Медузы" рассказал, что Путин в качестве варианта может объявить о намерении баллотироваться на традиционной прямой линии, которую в Кремле надеются провести в конце 2023-го, либо во время одной из поездок в регионы, как в 2017 году перед президентской кампанией 2018 года.

В любом случае, как отмечают близкие к Кремлю собеседники "Медузы", форум "Россия" будет "важным мероприятием кампании".

"Представители каждого региона [на форуме] будут рассказывать, что [их] территория получила за все время правления Путина", – указали они.

По словам одного из близких к АП собеседников "Медузы", в целом кампания Путина должна выглядеть как "череда праздников".

"Такой косплей развитого социализма, Кириенко любит советское", – пояснил он.

Кроме того, ближе к выборам Госдума планирует принять несколько инициатив, которые призваны повысить рейтинг властей. Два собеседника "Медузы" в руководстве системных российских партий подтверждают, что спикер Госдумы Вячеслав Володин уже потребовал "приберечь" популярные законопроекты на потом (какие именно законы будут "придержаны", изданию выяснить не удалось).

Технолог, сотрудничающий с АП, в беседе с "Медузой" отмечает, что, несмотря на такую подготовку, политическому блоку Кремля будет не так просто обеспечить требуемый процент голосов, ведь из-за войны, развязанной РФ в Украине, все может быстро измениться.

"Я им не завидую. Сидишь готовишь. А потом – бац! – и за месяц до выборов дроны бомбят условно Крымский мост – и вся кампания по п…зде", – спрогнозировал он.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. 

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Ряд экспертов, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики называют секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, его сына – министра сельского хозяйства Дмитрия ПатрушеваКириенко, премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет или, по крайней мере, преемником не станет никто из его команды.

Теги: Россия, Владимир Путин, выборы, Кремль, Сергей Кириенко, страна-агрессор, война России против Украины
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