Осечкин: Путин вместе с окружением панически боится ареста, конфискации всего

Речь об этом зашла при обсуждении того, останется ли Путин на должности президента после следующих выборов.

"Очевидно, что Путин вместе с окружением панически боится ареста, конфискации всего, что они создавали для последующих поколений, ответственности, замкнутого пространства. Путин сильно боится насилия. Панически боится. [...] Даже с людьми он за 20 метров", – сказал Осечкин.

Он отметил что главарь частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" (признана международной преступной организацией) Евгений Пригожин тоже боялся, что кто-то из наемников разрядит ему в голову оружие, а "у Путина это даже в большей степени панически, чем у Пригожина".

Бацман спросила правозащитника, "расколется ли сразу" Путин в случае, если попадет на допрос к опытным дознавателям.

"Он не расколется. Он будет плакать и реветь. Нужно понимать, они хитрые, умные. Помимо прокуроров, ФСБшников, у них есть еще очень крутые адвокаты. Эти так называемые "адвокаты дьявола". Они себя окружили достаточно серьезной командой адвокатов, которые им заранее выстраивают дорожную карту, чтобы они за это не сели. Они поменяли весь Уголовный кодекс таким образом, чтобы невозможно было Путина и его ближайшее окружение ни за что привлечь", – ответил тот.

По словам Осечкина, "все, что они похитили в нулевые, когда пришли к власти, – они потом сократили сроки давности, либерализировали Уголовный кодекс", и сделано это было "не потому, что они думали об инвестиционном климате, а чтобы спустя 10 лет было невозможно организовывать уголовное преследование за хищение заводов, фабрик, скважин".

"Те же репрессивные законы – на них его подписи нет. Там стоит штамп: "Москва, Кремль" – печать, такая-то дата. Когда ему будут показывать на допросе в Киеве или в Гааге, он скажет: "Покажите мне хотя бы одну бумагу, где бы я дал приказ [начальнику генштаба ВС РФ] генералу [Валерию] Герасимову либо главарю ЧВК "Вагнер" Пригожину кого-то убивать, расстреливать. Я это не подписывал. Я впервые вижу этот документ". Поэтому, отвечая на ваш вопрос, чего они боятся и почему они так власть удерживают: они вошли в такую ситуацию еще лет шесть-семь назад, когда уже обратного хода у них нет", – считает правозащитник.

Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил: что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полную версию интервью

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