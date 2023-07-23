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Осечкин: Путин вместе с окружением панически боится ареста, конфискации всего

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Путин боится насилия, считает Осечкин
Путин боится насилия, считает Осечкин
Фото: ЕРА

Президент страны-агрессора России Владимир Путин панически боится ареста, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

Речь об этом зашла при обсуждении того, останется ли Путин на должности президента после следующих выборов.

"Очевидно, что Путин вместе с окружением панически боится ареста, конфискации всего, что они создавали для последующих поколений, ответственности, замкнутого пространства. Путин сильно боится насилия. Панически боится. [...] Даже с людьми он за 20 метров", – сказал Осечкин.

Он отметил что главарь частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" (признана международной преступной организацией) Евгений Пригожин тоже боялся, что кто-то из наемников разрядит ему в голову оружие, а "у Путина это даже в большей степени панически, чем у Пригожина".

Бацман спросила правозащитника, "расколется ли сразу" Путин в случае, если попадет на допрос к опытным дознавателям.

"Он не расколется. Он будет плакать и реветь. Нужно понимать, они хитрые, умные. Помимо прокуроров, ФСБшников, у них есть еще очень крутые адвокаты. Эти так называемые "адвокаты дьявола". Они себя окружили достаточно серьезной командой адвокатов, которые им заранее выстраивают дорожную карту, чтобы они за это не сели. Они поменяли весь Уголовный кодекс таким образом, чтобы невозможно было Путина и его ближайшее окружение ни за что привлечь", – ответил тот.

По словам Осечкина, "все, что они похитили в нулевые, когда пришли к власти, – они потом сократили сроки давности, либерализировали Уголовный кодекс", и сделано это было "не потому, что они думали об инвестиционном климате, а чтобы спустя 10 лет было невозможно организовывать уголовное преследование за хищение заводов, фабрик, скважин".

"Те же репрессивные законы – на них его подписи нет. Там стоит штамп: "Москва, Кремль" – печать, такая-то дата. Когда ему будут показывать на допросе в Киеве или в Гааге, он скажет: "Покажите мне хотя бы одну бумагу, где бы я дал приказ [начальнику генштаба ВС РФ] генералу [Валерию] Герасимову либо главарю ЧВК "Вагнер" Пригожину кого-то убивать, расстреливать. Я это не подписывал. Я впервые вижу этот документ". Поэтому, отвечая на ваш вопрос, чего они боятся и почему они так власть удерживают: они вошли в такую ситуацию еще лет шесть-семь назад, когда уже обратного хода у них нет", – считает правозащитник.

Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил: что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, правозащитники, арест, президент, власть, Евгений Пригожин, Владимир Осечкин
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