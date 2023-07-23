Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил: что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами

С утра я получил сообщение от человека, который с июля прошлого года сообщал мне о вербовке заключенных в ЧВК "Вагнер", что началась новая волна вербовки россиян в ЧВК "Вагнер" и новым наемникам говорят, что у них впереди спецоперация, связанная с проникновением в Польшу

– Владимир, добрый вечер!

– Добрый вечер, Алеся. Спасибо вам большое за приглашение.

– Хотела начать с новостей, но не могу не обратить внимание на персонажа, который находится за вашим правым плечом, – Бэби Йоду. Для украинцев после того, как шеврон с изображением этого персонажа надел Валерий Залужный, этот персонаж является практически родным.

– Он очень хорошего персонажа выбрал на шеврон. Мне кажется, что он воюет на стороне добра, мира, демократии, Украины, западных ценностей, прав человека. И нам с ним, очевидно, в этой истории по пути. Все это мне дети поставили здесь. Вообще, когда была история с первым покушением, с угрозами моей жизни, дети мне подарили шлем Мандалорца, чтобы он папу берег. А где шлем Мандалорца, куда же без Бэби Йоды? Здесь вообще много символов за моей спиной. Взлетающий самолет – по тем эвакуациям, которые мы делаем. Небольшой серф рядом с Бэби Йодой. Потому что у нас не просто Бэби Йода, а Бэби Йода – серфер, который живет в Биаррице на берегу Атлантического океана. Библия у меня чуть правее стоит, ее не видно. Ну, и кнопка YouTube, куда же без платформы, которая нам помогает развиваться и без посредников доносить правду и информацию до наших уважаемых зрителей?

– Про YouTube и про то, что воевать с темными силами нужно и можно информационно, мы сейчас с вами и поговорим. Я хочу начать с новости о том, что в России арестован террорист Игорь Гиркин. Но произошло это, Владимир, после его слов о том, что Путин – ничтожество, и о том, что на носу выборы президента России, и нельзя допустить, чтобы Путин на них опять победил. Что вы об этом знаете?

– Знаю, что Гиркин-Стрелков – это один из тех негодяев, который под видом защиты интересов "русского мира" творил зло, которое к нашему миру не имеет ничего общего. Это человек, который имеет прямое отношение к российским спецслужбам, которые, начиная с 2013–2014 года, вынашивали и реализовывали бесчеловечные, подлые, мерзкие, коварные планы геополитических проектов Владимира Путина на востоке Украины. Чтобы там готовить то, что сейчас уже весь мир называет войной. Хотя война началась в 2014 года, когда различные секретные подразделения ГРУ, ФСБ, Центра специального назначения, армейские подразделения, подразделения погранслужбы ФСБ проникали на территорию Украины и творили очевидное зло, убивая украинцев и выстраивая режим, который будет заточен на Суркова, на администрацию президента и в конечном итоге на Путина. И они убили огромное количество украинцев.

То, что Стрелков-Гиркин служил в ФСБ, всем известно. Он это никогда и не скрывал. То, что он все время после этого в России находился в контакте с действующими сотрудниками ФСБ и озвучивал определенные вещи, интересные и импонирующие ФСБшникам, атакуя то тех, кто других, – это тоже факт. То, что с ним произошло, – очевидно, что те, кто его крышевали, давали ему мандат на "говори все, что хочешь, чтобы вокруг себя какое-то количество людей собирать"... Эта крыша теперь уже не крыша. Частично утратила влияние, частично им теперь уже не нужен Стрелков. Плюс ко всему, у меня еще есть информация…

Плюс ко всему, у меня есть информация другого рода: когда была мягкая разрядка ситуации с военным мятежом, когда Путин принял решение ограничиться малой кровью и не арестовывать и до конца не уничтожать то, что называют ЧВК "Вагнер", а продолжать его использовать в своих целях... Обида на личное предательство – он смог это взять под контроль, сдержать себя, лишь бы только использовать эту боевую единицу в военных целях. Тогда у них начался торг: кому что? И мне достоверно известно, что Пригожин, Уткин и командиры, чтобы остаться в обойме, что-то совершать, выставили определенный список хотелок. Помимо каких-то личных – не накладывать арест на дворец в поселке Северный Версаль под Питером, не изымать то, что Уткин на свое окружение покупал – у них был еще список тех, кто наносил им моральные удары, чтобы их поставить к ногтю. Условно, история про преследование, арест Кадырова – это Путиным, конечно же, не обсуждалось. Он Кадырова в последнюю очередь только сдаст. А вот Стрелков, который до этого очень громко выступал с дискредитацией Пригожина и того, что они творят, – его вписали в этот список. И можно было бы не до конца доверять источнику и думать, что, возможно, это не совсем так или даже не так, если бы не обстоятельства того, что два дня назад произошло. А два дня назад силовики приехали ни с того, ни с сего задерживать бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Алзамата Улдарова, который в апреле дал показания на нашем канале о военных преступлениях, в том числе убийствах мирного населения в Бахмуте во время зачисток.

Если помните, на следующий день после публикации СБУ и Офис генпрокурора Украины открыли уголовные дела в отношении Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Именно по этим свидетельствам. Буквально два дня назад его задержали и увезли в Следственный комитет. И его поставили перед выбором: либо ты будешь давать показания, какие ты давал Осечкину, и тогда мы тебе предъявим обвинение в совершении военных преступлений. Либо напиши, что ты оговорил ЧВК "Вагнер", Пригожина и Уткина под давлением Осечкина, который якобы связан с Западом, живет во Франции и уж точно является агентом либо ГУР, либо ЦРУ, либо еще какой-то западной спецслужбы. Вот что произошло. А на Алзамата Ударова заявление подавали Евгений Пригожин и Андрей Трошев. Это два человека, которые были у руля ЧВК "Вагнер". Сейчас происходит вот эта ситуация со Стрелковым. Очевидно, есть некий список, который российские спецслужбы реализуют, чтобы показать лояльность ЧВК "Вагнер", чтобы те, в свою очередь, исполнили то, что от них ждут и хотят. А что хотят? Мы можем судить по новостной ленте и по сообщениям, которые к нам сегодня рано с утра на "горячую" линию пришли. И это, мне кажется, важная информация.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– Что хотят?

– С утра я получил сообщение от человека, который начиная с июля прошлого года мне сообщал информацию о вербовке заключенных в ЧВК "Вагнер" и на протяжении этого года периодически сообщал информацию из разных регионов, которая касалась вербовки заключенных на войну. Этот человек сообщил, что началась новая волна вербовки россиян в ЧВК "Вагнер" и новым наемникам говорят, что у них впереди спецоперация, связанная с проникновением в Польшу и с прохождением вглубь страны. Можно было бы воспринять эту информацию как бред, фантазию, ИПСО, если бы не то, что через шесть часов после этого Путин не заявил бы на заседании Совета безопасности, что есть к Польше вопросы. Что, оказывается, часть Польши – это щедрый подарок со стороны Сталина и Советского Союза. Что Польша неблагодарная, не помнит, какие щедрые подарки им делала Россия. И что если они забыли об этом, то Путин пообещал им напомнить. То, что он говорил на Совбезе, и то, что в последние дни говорилось наемникам ЧВК "Вагнер"... Плюс несколько дней назад Дмитрий Уткин выступал перед наемниками "Вагнера" в одном из полевых лагерей, и он сказал, что впереди у них самая большая "работа" в мире. У них не работа – у них война.

– У них серийное убийство.

– Да, конечно. Военные преступления, жестокость, кровопролитие. Так вот, он говорит, что их ждет самая большая "работа". И закончил это фразой Welcome to hell. А мы знаем, что база ЧВК "Вагнер" сейчас перенесена в Беларусь. Мы знаем, что несколько месяцев назад Путин отправил в Беларусь несколько подразделений с ядерным оружием. Мы знаем, что во время мятежа ряд бойцов ЧВК "Вагнер" под командованием Уткина захватывали объекты, имеющие прямое отношение к 12-му главному управлению минобороны. Это то, где хранятся ядерные заряды. И мы понимаем конструкцию: Путин говорит про территориальные претензии к Польше и о том, что он их собирается каким-то образом проучить или наказать за то, что они себя плохо ведут и поддерживают Украину. Уткин говорит своим наемникам "впереди у нас самая большая работа", которая будет даже больше по объему, чем то, в чем они принимали участие под Бахмутом. И сообщение от нашего источника, который говорит, что в последние дни наемникам говорят, что они собираются вторгаться в Польшу. Что это все вместе? Гигантская информационно-психологическая операция, чтобы посеять ужас, чтобы напугать Запад и вынудить пойти на уступки? Или действительно они уже не контролируют происходящее, понимают, что с нынешним вооружением и деньгами при нынешних санкциях режиму осталось от силы полгода-год, – и это их последний бросок? Неизвестно. Но в любом случае очевидно, что происходит что-то, что должно в очередной раз весь мир побудить как можно сильнее и мощнее поддерживать Украину и ВСУ. Потому что именно они сражаются с этой страшной махиной. И конечно, нужно не расслабляться, а быть ко всему готовыми. С учетом того, что и ЧВК "Вагнер" в Беларуси, и Лукашенко – это путинская марионетка, и ядерное оружие там. Нужно быть во всеоружии и в Польше, и в странах Балтии.

– Владимир, то есть Путин собирается напасть на Польшу руками ЧВК "Вагнер". Мы не знаем, под каким поводом. Хотя зачем ему поводы? Но это страна НАТО. И такая информация, как вы говорите, может напугать страны НАТО или Запад. Да нет! Мне кажется, она должна напугать в первую очередь тех в кремлевской верхушке, у которых еще мозги остались. Это война напрямую со совсем блоком НАТО. Это же самоубийство. Если Путин настолько уже безумен, настолько оторвался от реальности, что хочет разбиться об эту действительность. Разве хотят его соратники-миллиардеры на кладбище идти?

– Есть два фактора. Первый. Он формально, оправдываясь перед международным сообществом, изгнал ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Формально они уже не поддерживают, не финансируют… Якобы это все самостоятельно. Якобы. Что касается ядерного оружия, все это находится на территории Беларуси, а значит зона ответственности на Лукашенко.

– А вы уверены, что у Лукашенко на территории Беларуси уже есть ядерное оружие? Западные партнеры не подтверждают этого.

– Наши источники точно говорят, что это произошло. Я просто хочу напомнить историю февраля 2018 года. Нефтеперерабатывающий завод "Филипс Коноко", Сирия. На нем находится малочисленная бригада сил специальных операций армии США. Выдвигается к ним практически в полном составе ЧВК "Вагнер" со штурмовыми отрядами. Больше тысячи человек с пушками, танками, тяжелым вооружением. В надежде на то, что с воздуха их будет прикрывать российская авиация. Зная точно, что там очень малочисленная группировка американцев, которые, скорее всего, отодвинутся под натиском тысячи человек с прикрытием. И в определенный момент авиация не прилетела. Зато прилетела вооруженная по полной программе американская авиация: и тяжелые бомбардировщики, и истребители, и вертолеты. В считанные часы они покрошили сотни бойцов ЧВК "Вагнер".

– Я помню это.

– Остатки смогли вернуться на позиции. Пригожин и Уткин не сумасшедшие. Они шли на это, потому что им в штабе обещали прикрытие с воздуха. И в последний момент их просто бросили.

Пригожина поставили смотрящим за общаком, чтобы он денежные средства распределял ежемесячно, раздавая зарплату, себе оставляя какой-то процент. Что и делал Пригожин на протяжении девяти лет, но в какой-то момент Пригожин сам поверил в легенду, которую ему составили, что он является собственником ЧВК "Вагнер"

– Кинули.

– И кинули. С ними уже это было. Я понимаю, что Путин вынашивает месть по отношению к этой бригаде предателей. Он их прямо назвал. Для Путина допустить, что эти предатели будут живы и здоровы, невозможно. Он уничтожает предателей, чтобы его система не развалилась. Я допускаю, что сейчас выстраивается конструкция, когда им говорится, что спланирована большая совместная спецоперация. Их бросят или в сторону Балтии, или в сторону Украины, или в сторону Польши. Понятно, что это будет повторение истории февраля 2018 года. Понятно, что никакая российская авиация туда и близко не подлетит. И понятно, что современные системы защиты НАТО их испепелят. Именно поэтому Уткин и сказал Welcome to hell. В принципе, он понимает, что перед ними трудно выполнимое либо вообще невыполнимое задание. Но при этом он прекрасно понимает, что они соучастники заговора и им вместо тюрьмы дали возможность собраться и, как говорится, в лучших традициях сталинщины смыть позор кровью. Скорее всего, этот сценарий будет. Речь идет не о захвате Польши, а скорее о том, что остатки ЧВК "Вагнер" бросить в топку, чтобы пугнуть, а с другой стороны, чтобы не ФСБ, не русские русских расстреливали. Потому что не все ФСБшники будут готовы стрелять в бывших коллег из спецназа, которые сейчас в ЧВК "Вагнер". А бросить их под HIMARS и под другие современные системы защиты НАТО ему не жалко.

– Владимир, не слишком ли сложная и опасная для самого Путина месть? Допустим, Путин нападает на Польшу руками "вагнеровцев" – и что дальше? Что будет после этого с Путиным и Россией?

– Давайте опять проведем аналогию между событиями. Февраль 2018 года. США спрашивают российскую базу: "У нас есть информация, что это ваши люди двигаются к нам". Трижды российские генералы говорили: "Нет, к нам они отношения не имеют". Такая же история может быть. Они попробуют – получится, не получится. Если у них не получится, Путин скажет: "Они в июне против меня пошли, а сейчас, видимо, решили в Польшу за жвачкой, за "Кока-колой" сходить. Не получилось. Бесконтрольные наемники. Давайте вместе с ними что-то совместно сделаем. Давайте мы их тоже посмертно признаем террористической организацией и снимем с них звания героев". Может быть и такой сценарий.

– Вернемся к Гиркину. То есть не Путин, а Пригожин арестовал Гиркина в рамках договоренности? Ведь Гиркин выступал резко долгое время... Более того, перешел, казалось бы, все границы и лично на Путина наезжал, оскорбляя и обвиняя лично его. Потому что до этого он все-таки обходил Путина стороной. Мы же понимаем, что, оставаясь на свободе, он действовал не один, за ним стояли некие силы, которые разрешали, давали ему команду это делать. И видимо, они влиятельны, раз все это получалось так долго. Так вот вопрос: что же произошло? О чем это нам говорит про Путина, про его окружение, про тех, кто хочет его сместить? Что это значит?

– Очевидно, что это сигнал всей системе, что рот свой открывать против Путина нельзя. Это первое, к чему они хотят всех приучить. Во-вторых, очевидно, это сигнал, что даже если тебе кураторы говорят: "Говори то-то и то-то, это согласовано на самом верху, так нужно для психологической операции. Имитируй, отвлекая на себя часть людей, которые могли бы объединяться вокруг Навального. Пусть они объединяются вокруг тебя". Он, конечно, это озвучивал. Он не дурак на самом деле. Он, может быть, подлец, подонок, военный преступник, но точно не дурак. Если он это озвучивал, ему была такая отмашка и была лицензия на это. Но мы видим, что сейчас каток поехал по Квачкову, по Стрелкову. Все-таки в какой-то мере они опасаются, что появятся пассионарии, за которыми хотя бы какое-то количество военных может пойти. Почему они этого опасаются? Потому что внутри российской армии большая часть людей деморализована. Как бы пропаганда ни рассказывала про то, что их броненосец на полном ходу мчится, – большая часть людей в российской армии не хотят воевать. И нечем воевать! Им сейчас танки Т-55 с консервации привозят со 115-м калибром. А у них снаряды – 125-й. Элементарно у них даже логистики для снарядов нет. И поэтому они переживают, что вместо одной небольшой ЧВК "Вагнер" завтра несколько дивизий могут двинуть на Москву, чтобы прекратить эти убийства. А вокруг кого они будут объединяться? Такие, как Квачков, которые пользуются уважением. Такие, как Стрелков, которые достаточно активны в паблике. И их сейчас одного за другим нейтрализуют, арестовывают, закрывают.

– Кто хозяин Стрелкова? Кто за ним стоит?

– Ну, это очевидно ФСБ. Это ФСБшник, выходец из конторы. Никто другой бы внутри России его не обеспечивал безопасностью. И не дал бы ему разрешение все это озвучивать и говорить.

– То есть Бортников?

– Я думаю, что Бортников – это уже старенький дедушка, который просто номинально нужен конторе, чтобы ходить с Путиным о чем-то говорить, какие-то папки ему приносить. Он не ведет оперативного контроля. Его до последнего курировали Королев, Алпатов. Но очевидно, что они курировали, потому что было указание по линии первого замдиректора ФСБ Сергеева. Сейчас старая плеяда сменяется на более молодых. Соответственно, они будут доставать из кармана людей не засвеченных. Ну кто будет жалеть Стрелкова? Для всех он военный преступник: и для этих, и для тех. Единственное – небольшая аудитория внутри армии, которая бы за ним могла пойти.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– Я хочу подробнее остановиться на спиче, который, мне кажется, стал катализатором его ареста. Выборы президента России 25 лет уже являются фикцией абсолютной. Выборы в 2024 году имеют шанс стать хоть какими-то выборами или, скажем так, точкой бифуркации, точкой нестабильности, точкой смены режима. Мне кажется, что не отреагировали бы они так нервно на его историю с выборами, с тем, что надо менять Путина, если бы они не боялись того, что это действительно произойдет. Или же вы считаете, что нет никаких шансов на то, что подобное произойдет?

– Очевидно, что Путин вместе с окружением панически боится ареста, конфискации всего, что они создавали для последующих поколений, ответственности, замкнутого пространства. Путин сильно боится насилия. Панически боится.

– Серьезно?

– Ну конечно! Даже с людьми он за 20 метров. В целом, если взять всю верхушку в России... Пригожин приезжал в расположение ЧВК "Вагнер", с ними снимал ролики, но служба безопасности ЧВК "Вагнер" всех бойцов разоружала и проверяла, чтобы не было патронов в патроннике ни у кого, чтобы, не дай Бог, кто-то ему не разрядил в голову. У Путина это даже в большей степени панически, чем у Пригожина...

– Если Путин попадет на допрос к опытным дознавателям, то расколется сразу?

– Он не расколется. Он будет плакать и реветь. Нужно понимать, они хитрые, умные. Помимо прокуроров, ФСБшников, у них есть еще очень крутые адвокаты. Эти так называемые "адвокаты дьявола". Они себя окружили достаточно серьезной командой адвокатов, которые им заранее выстраивают дорожную карту, чтобы они за это не сели. Они поменяли весь Уголовный кодекс таким образом, чтобы невозможно было Путина и его ближайшее окружение ни за что привлечь. Все, что они похитили в нулевые, когда пришли к власти, – они потом сократили сроки давности, либерализировали Уголовный кодекс. Не потому, что они думали об инвестиционном климате, а чтобы спустя 10 лет было невозможно организовывать уголовное преследование за хищение заводов, фабрик, скважин. Те же репрессивные законы – на них его подписи нет. Там стоит штамп: "Москва, Кремль" – печать, такая-то дата. Когда ему будут показывать на допросе в Киеве или в Гааге, он скажет: "Покажите мне хотя бы одну бумагу, где бы я дал приказ генералу Герасимову либо главарю ЧВК "Вагнер" Пригожину кого-то убивать, расстреливать. Я это не подписывал. Я впервые вижу этот документ".

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, чего они боятся и почему они так власть удерживают: они вошли в такую ситуацию еще лет шесть-семь назад, когда уже обратного хода у них нет... Он бы и хотел. Когда он был первый срок президентом России, он спал и видел... Почему они виллы купили в Биаррице, в Англете, в лесу, рядом с океаном, с гольф-полями? Они думали, что заработают каких-то денег, сделают что-то, Чеченскую войну остановят и будут спокойно играть в гольф, будут встречаться с западными политиками и проводить здесь пенсию. Но поселившись в Кремле... Кремль с красными кровавыми стенами… Они впитали в себя не только кровь, но и это зло, ауру. И потом все это переселилось в него. И он теперь не отделяет себя от власти. У него есть царь-пушка, царь-колокол, он сам царь. У него выезды, кортежи, а вокруг маленькие солдатики, которыми он двигает, чтобы количество абзацев в учебнике истории о Путине вырастало с каждым годом. Он и его окружение были бы рады куда-нибудь переехать, играть в гольф. Но это уже невозможно. Никто их здесь не примет, и спокойно в гольф они играть не будут. Их будут арестовывать за гранд-коррупцию, за военные преступления, за преступления против человечества и человечности, за зло, которое они принесли Украине, за зло, которое они принесли России и целому ряду других стран. Ливия, Сирия, Мали, ЦАР – они там очень много чего наделали. Поэтому они будут продлевать мандат, играя в различные бюрократические процедуры, чтобы не быть привлеченными к уголовной ответственности, чтобы не сесть в камеру и не лишиться того, ради чего они все это делали. Огромные богатства, которые они нажили. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые Путин со своим окружением нажил за 20 лет.

– Про богатство несметное. Путин богаче Пригожина?

– Намного, конечно. Пригожин – это председатель Фунт. Для чего он был нужен Путину? Для создания секретного подразделения, которое будет творить все что угодно. В том числе быть головорезами за границей. Ему нужен был доверенный человек, которого Ковальчуки и Путины могут поставить смотрящим, чтобы на него были замкнуты определенные государственные контракты, чтобы на него выводили денежные средства, которые он будет обналичивать. Он будет смотрящим за общаком, денежные средства будет распределять ежемесячно, раздавая зарплату, себе оставляя какой-то процент, чтобы обеспечить красивую вольготную жизнь. Что и делал Пригожин на протяжении практически девяти лет. Но в какой-то момент Пригожин сам поверил в легенду, которую ему составили, что он является собственником ЧВК "Вагнер". И дальше вся эта история произошла.

– Вы считаете, что это был заговор. Если так, то Пригожин реально хотел идти на Москву. И тогда цель его точно была не Шойгу, а Путин и Кремль. Но почему же он тогда остановился?

– Конечно, нужно его задерживать, допрашивать и применять полиграф, чтобы выяснить, какая была реальная цель. Но судя по той аналитике и данным, которыми мы располагаем, основной целью была замена министра обороны и директора ФСБ. Одна команда хотела взять под себя две самые могущественные силовые организации в России. Путин – это номинал. Он остался бы в данном случае марионеткой, от которой бы ничего уже не зависело. Что бы было с ним? Стал бы он почетным кем-то там или вдруг с ним что-то случилось, как случилось на даче со Сталиным в 1953 году, – большой вопрос.

Один человек мне прислал письмо, говорит, что имел отношение к ФСО и кормежке Путина. Рассказывает, что Пригожин действительно был поваром, но не беляши готовил или пельмени, а что-то связанное с человечиной, с человеческими мозгами

– Конспирологический вопрос. У Путина есть двойники? Если есть, то сколько и где они живут, как они функционируют, есть ли у них семьи?

– Очевидно, что двойники есть. Не только у Путина, даже у Пригожина был двойник, который имитировал его приезды. Когда летал вертолет над Санкт-Петербургом, там летал человек, у которого на обеих руках пальцы целые. Все знают, что у Пригожина одна из фаланг пальца отрезана или ампутирована.

– Кто это сделал?

– Это история про его первый срок в колонии... Там жестокие нравы, и его неподобающее поведение… Он тогда тесно сотрудничал с оперативниками колонии, был так называемым внутрикамерным агентом, стукачом. Был на нехорошем счету. Я никаким образом не хотел бы касаться этой части в уничижительном плане. Потому что я правозащитник, и какой бы он ни был мерзавец и негодяй, я не одобряю унижение по тюремной иерархии. Очевидно, что у него с тех пор в подкорке засело, что ему надо отомстить. Тех заключенных, которые с ним это сделали, видимо, в живых уже нет...

– Зэки отрезали ему палец?

– Судя по тому, что нам рассказывали те, которые пересекались с теми людьми, которые сидели с ним, был такой вид наказания за сотрудничество с администрацией. Как в якудзе... Что-то с ним подобное сделали (согласно расследованию российского издания "Проект", Пригожин, скорее всего, лишился фаланги пальца из-за производственной травмы. – "ГОРДОН"). И он эти страхи и фобии перенес, и это стало одним из видов физических наказаний в ЧВК "Вагнер" во время войны на оккупированных территориях. У нас есть ряд свидетельств наемников... Двоих я записывал… Он рассказывал, что буквально их выстраивают, приносят в баночках эти отрезанные фаланги: "Будете у местного населения сотовые телефоны забирать и звонить домой, пользоваться без разрешения командиров сотовой связью – вот что вас ждет". Многие сейчас скептично скажут: "Владимир перебарщивает, что-то здесь он прибавляет". Но посмотрите, что нашли в офисе Пригожина. В его кабинете на стеночке вместе с указами про героя России, про его декларацию, которую он подписывал с Уткиным во время создания ЧВК "Вагнер" 1 мая 2014 года, была фотография в рамочке с отрезанными головами, которые его бойцы отрезали неугодным. Плюс у него в кабинете рядом с сюртуком, на котором огромное количество орденов из России и Африки, стояла гигантская кувалда, на которой написано: "Для особо важных переговоров". Человек этим гордился, этим жил. Один человек мне прислал письмо, сообщает, что имел отношение к ФСО и к кормежке Путина. Рассказывает, что Пригожин действительно был поваром, но не в смысле поваром, который ему беляши готовит или пельмени, а что-то связано с человечиной, с человеческими мозгами...

– В смысле?

– То, что у Пригожина кувалды, разбитие голов, при этом герой России, при этом приближен к Путину, который ему жмет руку... Есть вещи абсолютно демонические, инфернальные, которые для нормального человека... Он мне начал рассказывать, а мне это было тяжело даже воспринять.

– Секунду, Владимир. Пригожин готовил Путину мозги человека?

– Человек, который вышел на связь, сказал, что он собирается покинуть либо уже покинул территорию России. И когда он будет в относительной безопасности, он готов будет выйти и дать об этом интервью. Он еще до обысков у Пригожина, когда мы занимались расследованием бесчеловечных методов внутри ЧВК "Вагнер", он нам рассказал об этой практике... Какое-то особое блюдо лично Пригожин ему готовил... И это связано с какими-то то ли ритуалами, то ли они совсем... Ну, еще раз, чтобы было понятно: и Пригожин, и Путин – это демоны в человеческом обличье. Они уже потеряли все человеческое...

– А чьи это мозги были? Это мозги каких-то врагов? Это откуда? Из какой оперы? То есть они совсем поехавшие, это понятно.

– Не знаю: враги, случайные люди или какие-то специально откормленные. Но то, что они делают, что они вытворяют, – в этом можно было бы сомневаться, если бы не фотографии с отрезанными головами, если бы не кувалды, не жестокие казни, на которые Путин давал одобрение до международной огласки и до скандалов с побегом Медведева в Норвегию.

– А что найдут при обыске во дворце Путина?

– Сколько тайн Кремль и Ново-Огарево скрывают… И почему вдруг те, кто поработали не так долго с Владимиром Путиным в ФСО, вдруг становятся министрами, губернаторами. С чего такая щедрость царская по отношению к личной охране? Какие секреты они скрывают в обмен на руководящие посты в государстве?

– Вы заметили, что уже и Байден, и Бернс сказали, что Пригожину стоило бы обратить внимание на то, что он ест?

– Понятно, что в их логике все складывается. Для них Путин – это человек, который убивает предателей и тех, кто покидает его систему. Пригожин предал его доверие. Девять лет подряд ему давали лицензию на убийства, на рейдерские захваты, на хищение миллиардов из бюджета России, обсыпали золотом, бриллиантами, дворцами. Путин на кого угодно мог бы подумать плохо, но про Пригожина и его окружение, про ЧВК "Вагнер" он думал, что это его личная гвардия, личная армия. Почему мы и фильм назвали "ЧВК Путлер". Это подразделение, которое создавалось Путиным, по его указанию. Потому что никакой Пригожин не смог бы подписать 49 тысяч указов о помилованиях.

– Где они хранят свои деньги и в чем? Когда Медведев в Оман быстро сдриснул, стали ходить разговоры, что он договариваться полетел в том числе о финансовых взаимоотношениях, чтобы новые бункеры обустраивать для слитков, налички, бриллиантов.

– В Telegram-каналах обсуждается, что произошел резкий слив криптовалюты. Речь идет о $40 млрд в криптовалюте, которые сейчас обналичиваются в Дубае, Эмиратах. Дубайские брокеры сейчас носятся с криптой. Криптовалюта, офшоры, наличные деньги, огромное количество недвижимости, яхт... Откройте списки Forbes, списки самых больших вилл, самых больших яхт. Это же не случайно скупалось российскими олигархами. Мне вообще кажется, что российские олигархи – это агенты влияния Кремля, где каждый выполняет свою функцию.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– Фунты. Подставные лица, на которых разместили деньги.

– Да. Поэтому все размазывается. Плюс Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги... Если все консолидировано взять, речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые они похитили за это время. Но деньги – на самом деле не главное. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто занимается финансовыми расследованиями… Но самое страшное, что они сделали, – убили огромное количество людей. Они совершили преступление против человечества и человечности, военное преступление. И это никакими деньгами, даже если все это конфискуется и изымется, не изменится и не измерится.

– Владимир, зачем "вагнеровцам" нужно было ядерное оружие? Зачем они шли к части "Воронеж-45", где хранятся ядерные заряды? Что они хотели и почему в итоге не получилось?

– Взять под контроль ядерный объект у них как раз получилось. И это был один из элементов торга. А почему они все это слили? Один из факторов – Пригожина окружал целый ряд генералов (Мизинцев, Суровикин, Алексеев, Гаврилов из Росгвардии)… Все они в определенный момент... Они на них рассчитывали, но они оказались "абонент – не абонент". Плюс в последние несколько месяцев поездки Пригожина в регионах напоминали предвыборную кампанию.

– Предвыборное турне, угу.

– И ему политтехнологи, пиарщики говорили, что в случае реализации первой фазы наступления к Москве, помимо военных колонн, из разных регионов выедут автоколонны с флагами, начнется цепная реакция перехода под флаги "Вагнера" большого количества разных подразделений… Но одно дело – приходить к Пригожину, который с Путиным на дружеской ноге… Его воспринимали как человека рядом с Путиным. А когда он начал это и Путин его назвал предателем, понятно, что никакие пикапы, группы поддержки не стали выезжать и не началось массового шествия к Москве, чтобы наступила вторая фаза. По сути дела, это был колосс на глиняных ногах, образ, надутый с помощью пиара.

– Учитывая, что вы знаете, что вы понимаете про Россию и про то, как сейчас все устроено, когда в России все посыплется?

– В России уже все посыпалось. В тот момент, когда началась эта подлая война. Вы имеете в виду, когда окончательно как карточный домик все рухнет?

– Да. Хлопнется и режим сменится.

– Я думаю, гораздо раньше, чем этого хотят обитатели Рублевки и Кремля. Намного раньше...

– Ну, они вообще не хотят. Их устраивает Путин.

– Да. Речь о том, что у них осталось где-то на полгода еще. С точки зрения вооружения, возможностей. Причем в геометрической прогрессии растет недовольство внутри армии. Они четко понимают, что они – армия XX века, а воюют они с армией XXI века. Они – оккупанты, а ваша армия – защитники родной земли. Невозможно в этой войне стать героями-победителями. Ни в каком варианте. Вопрос не только в разнице в вооружениях. Вопрос в ценностях. Какую ценность российская армия может защитить? Вороваек, которые разграбили бюджет РФ, накупили самые большие бусы блестящие, купили самые большие яхты, самые большие виллы? А народ? Они же прекрасно понимают, что одно дело – это картинка с "Аурусами" Путина, а другое дело – их их реальная жизнь. Домик, в котором живет их мама пожилая с папой, покосившийся забор, туалеты на улице, отношение в медицине, когда они приходят со своими ампутациями в госпитали и рассчитывают на современную медицинскую помощь, а им говорят: "Таблеточки обезболивающие самые дешевые попейте – и все как-нибудь заново отрастет в следующей жизни".

– Владимир, я так понимаю, что сейчас уголовники воюют уже в регулярной российской армии. Как на этих уголовников реагируют обычные оккупанты? Мобилизованные или те, кто сам пришел воевать.

– Да, это подразделение теперь называется "Шторм Z". Более 20 тысяч осужденных завербовали с марта этого года. Их направляют на передовую, в самую топку, на невыполнимые задания, чтобы беречь кадровых офицеров и контрактников. И к ним отношение как к людям второго сорта или даже не людям, а расходному материалу. Та же самая история, как и в ЧВК "Вагнер", только вместо кувалды просто расстрелы. Идешь вперед – молодец, отступаешь назад – расстрел. Бежишь сдаваться по программе "Хочу жить" – минометами, артиллерией, пулеметами накрывают. Берут в плен, обратно выменивают – опять на передовую. Попали пули, осколки – в госпиталь. Ходить можешь, даже хромая, две недели еще можешь пройти до окончательной гангрены – в руки автомат, вперед. Вот такое отношение. Соответственно, тоже зреет недовольство, но у них... не у них, а у всех россиян нет солидарности. У украинцев есть. Собрались, сделали "Майдан". У французов есть. Собрались и показали, что они – нация. А россиян по одному, по два, по три, по 10 хватают, запихивают, отправляют. И максимум, на что они способны...

– Солидарно показать, что они рабы.

– Да. Записать видеоролик. "Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка: нам не доложили каши, нам выдали плохие лапти и наша берданка или винтовка Мосина слишком слабо стреляет... А в целом мы не против, нам бы только суперскафандр". И идут вперед, и там остаются.

– Я думаю, наше интервью посмотрят в том числе россияне, поэтому хочу акцентировать внимание на программе "Хочу жить". Это единственная легальная программа по сдаче в плен для российских оккупантов. Это единственный способ остаться живым и невредимым, находиться в человеческих условиях, с трехразовым питанием, с медициной, с возможностью звонить родным, запросить возможность остаться в любой третьей стране.

– Это важно. И если позволите, короткая ремарка, Алеся. Я хотел, во-первых, поблагодарить как правозащитник, как основатель проекта "Гулагу.нет" Украину и всех, кто работает над программой "Хочу жить"... Мы сейчас проводим независимое расследование – я думаю, оно переродится со временем в расследование официальное – по поводу жестокого, бесчеловечного обращения с украинскими пленными в России в военных концлагерях... Это – небо и земля. Я прекрасно понимаю, сколько горя российская армия, россияне принесли Украине. Это невозможно выразить никакими словами и замолить всеми возможными словами о прощении. Но то, насколько украинцы, особенно те, кто взаимодействует с пленными, кто их содержит... Я видел служебные видеозаписи, мои коллеги побывали в Украине, пообщались и с теми, кто работает в в центрах по содержанию пленных, и с самими пленными... Это действительно высокие стандарты, по сравнению с тем, что происходит в России. Это действительно стандарты, соответствующие европейскому и международному законодательству. И я прекрасно понимаю, насколько им тяжело эмоционально работать и сдерживать себя. Хочу за эту сдержанность и человечность поблагодарить и сказать, что это огромное достижение и огромная победа, что украинцы остаются людьми, не теряют человеческий облик и соблюдают требования международного законодательства, права человека.

К сожалению, в моей родной стране этого и близко нет и по отношению к украинским пленным, и по отношению к россиянам, которые в тюрьме оказываются за любое действие против власти, против войны, против политики. Нам как нации еще ментально расти и расти до вашего уровня. Поэтому низкий вам поклон от меня. Я больше восьми лет уже не в России и достаточно много сделал, чтобы разоблачить преступления путинского режима. Но все равно я там рожден и какая-то доля моральной ответственности на мне есть. И поэтому еще раз от себя – поблагодарить за человечность Украину и всех, кто работает там, за то, что они не озлобляются и не вымещают очевидные негативные чувства и выполняют свои обязанности, соблюдают международное право. Поэтому спасибо вам.

– Владимир, спасибо за это интервью и за работу по подрыву путинского режима, которую в приводите. Вы дали огромное количество информации, которая выглядит невероятной… С другой стороны, невероятным выглядело и широкомасштабное нападение России на Украину… Поэтому еще раз спасибо. И до новых встреч.

– Спасибо вам. И мирного неба над головой.

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