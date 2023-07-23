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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Путин готовит вторжение в Польшу, за что слили Гиркина, ядерное оружие в Беларуси. Интервью Бацман с Осечкиным. Видео

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Осечкин рассказал, что началась новая волна вербовки в "Вагнер", цель проникновение в Польшу
Осечкин рассказал, что началась новая волна вербовки в "Вагнер", цель – проникновение в Польшу
Фото: Vladimir Osechkin / Facebook

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с российским правозащитником, основателем организации Gulagu.net Владимиром Осечкиным.

Во время интервью Осечкин говорил о: 

  • детской игрушке, которая есть и у Осечкина, и у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: "Он точно воюет на сторона добра";
  • аресте экс-главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина, последними словами которого было, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин – ничтожество;
  • том, что Гиркин имеет прямое отношение к российским спецслужбам;
  • том, какие именно спецслужбы РФ проникали в Украину еще до полномасштабного вторжения;
  • том, что главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин потребовали от Путина в том числе ареста Гиркина; 
  • том, что началась новая волна вербовки в "Вагнер", цель – проникновение в Польшу;
  • недавних угрозах Путина в адрес Польши;
  • том, что источники Gulagu.net подтверждают: в Беларусь привезли ядерное оружие;
  • том, как Путин будет мстить вагнеровцам, которых считает предателями;
  • том, чего панически боится Путин;
  • двойниках Путина и Пригожина;
  • том, что Пригожин "действительно был поваром Путина, готовил человечину. Буквально";
  • том, какие секреты скрывает личная охрана Путина в обмен на руководящие посты в государстве;
  • том, почему сорвалась вторая фаза мятежа Пригожина – захват Москвы;
  • том, как обращаются с пленными в Украине и в России: "Хочу поблагодарить украинцев за человечность".

Осечкин родился 14 июня 1981 года в городе Куйбышев. Учился на юридическом факультете Самарского университета, но не окончил его из-за сфабрикованного обвинения в убийстве.

Занялся предпринимательской деятельностью, имел несколько автосалонов и пейнтбольный клуб, пока в 2007 году против него не начал проверку департамент экономической безопасности МВД. Отказался платить взятку и в итоге был приговорен к заключению. После освобождения занялся правозащитной деятельностью и присоединился к движению "Русь сидящая". Затем основал собственный общественный проект "Гулагу-нет!" и занялся расследованием фактов коррупции в российской исправительной системе, противодействием пыткам и защитой прав заключенных.

В 2015 году из-за преследования эмигрировал во Францию, продолжает заниматься правозащитной деятельностью и стал одним из основателей ассоциации New Dissidents Foundation.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Беларусь, ядерное оружие, Игорь Гиркин, Евгений Пригожин, Владимир Осечкин, мятеж Пригожина
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