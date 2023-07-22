Нет оснований сомневаться. В ЦРУ считают, что российское ядерное оружие уже в Беларуси

Группа высокопоставленных сотрудников управления сообщила телеканалу, что "нет причин сомневаться" в обещаниях, сделанных на этот счет президентом РФ Владимиром Путиным. В ЦРУ утверждают, что оккупанты "добились определенного успеха" в передаче оружия.
"Источники не стали раскрывать, почему они так считают. Они признали, что американской разведке трудно отследить ядерный арсенал даже с помощью спутниковых снимков", – заявили в CNN.
По данным Федерации американских ученых, на которые ссылаются журналисты, у Москвы есть около 4,5 тыс. ядерных боеприпасов, включая около 1900 единиц тактического ядерного оружия. Неясно, какую часть этого арсенала Путин намерен переместить в Беларусь, говорится в сообщении.
В начале месяца американские и западные официальные лица заявили CNN, что, на спутниковых снимках видна неготовность хранилищ в Беларуси принять тактическое ядерное оружие из РФ.
25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.
По данным начальника ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".
Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.
6 июля Лукашенко сообщил, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.