Нет оснований сомневаться. В ЦРУ считают, что российское ядерное оружие уже в Беларуси

В разведке США не знают, какую часть из 1900 единиц тактического ядерного оружия Путин намерен отдать Лукашенко – CNN Фото: usip.org

Группа высокопоставленных сотрудников управления сообщила телеканалу, что "нет причин сомневаться" в обещаниях, сделанных на этот счет президентом РФ Владимиром Путиным. В ЦРУ утверждают, что оккупанты "добились определенного успеха" в передаче оружия.

"Источники не стали раскрывать, почему они так считают. Они признали, что американской разведке трудно отследить ядерный арсенал даже с помощью спутниковых снимков", – заявили в CNN.

По данным Федерации американских ученых, на которые ссылаются журналисты, у Москвы есть около 4,5 тыс. ядерных боеприпасов, включая около 1900 единиц тактического ядерного оружия. Неясно, какую часть этого арсенала Путин намерен переместить в Беларусь, говорится в сообщении.

В начале месяца американские и западные официальные лица заявили CNN, что, на спутниковых снимках видна неготовность хранилищ в Беларуси принять тактическое ядерное оружие из РФ.