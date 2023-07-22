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Нет оснований сомневаться. В ЦРУ считают, что российское ядерное оружие уже в Беларуси

В разведке США не знают, какую часть из 1900 единиц тактического ядерного оружия Путин намерен отдать Лукашенко CNN
В разведке США не знают, какую часть из 1900 единиц тактического ядерного оружия Путин намерен отдать Лукашенко – CNN
Фото: usip.org

У Центрального разведывательного управления США имеет основания считать, что страна-агрессор Россия перебросила в Беларусь первую партию тактического ядерного оружия. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в американской разведке 21 июля сообщил CNN.

Группа высокопоставленных сотрудников управления сообщила телеканалу, что "нет причин сомневаться" в обещаниях, сделанных на этот счет президентом РФ Владимиром Путиным. В ЦРУ утверждают, что оккупанты "добились определенного успеха" в передаче оружия.

"Источники не стали раскрывать, почему они так считают. Они признали, что американской разведке трудно отследить ядерный арсенал даже с помощью спутниковых снимков", – заявили в CNN.

По данным Федерации американских ученых, на которые ссылаются журналисты, у Москвы есть около 4,5 тыс. ядерных боеприпасов, включая около 1900 единиц тактического ядерного оружия. Неясно, какую часть этого арсенала Путин намерен переместить в Беларусь, говорится в сообщении.

В начале месяца американские и западные официальные лица заявили CNN, что, на спутниковых снимках видна неготовность хранилищ в Беларуси принять тактическое ядерное оружие из РФ.

Контекст:

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.

По данным начальника ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.

6 июля Лукашенко сообщил, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Беларусь, ядерное оружие, ЦРУ, CNN
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