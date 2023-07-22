"Путинский режим дает трещины". В ГУР завили, что конфликт по линии Пригожин – Шойгу никуда не исчез, его "зарешали", но "проблемы остаются"

"А почему нет? Конфликт по линии Пригожин – [министр обороны Сергей] Шойгу никуда не исчез, как и не исчезло большинство вопросов, которые озвучивались во время его "марша справедливости". Мятеж не победили, его просто "зарешали". И сделал это не [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, а за него. То есть [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко и другие лица, фамилии которых не назывались", – подчеркнул Юсов.
А это значит, продолжил он, что "все озвученные проблемы остаются".
"Более того, после этих событий все больше представителей кадровых военных озвучивают подобные вещи. Значительная часть из них уже поплатилась за свои взгляды, а часть пока находятся в некотором подвешенном состоянии, но тем не менее процессы идут… Путинский режим действительно дает трещины", – отметил Юсов.
Он добавил, что у ГУР Минобороны Украины есть данные о подготовке новых мятежей в РФ.
23–24 июня в РФ основатель признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.
Пригожин на видео, опубликованном 19 июля, назвал "позором" то, что происходит на фронте в Украине, отметив, что ЧВК в нем "не нужно участвовать". Он призвал вагнеровцев "готовиться" и "повышать свой уровень" перед тем, как отправиться "в новый путь, в Африку". При этом Пригожин не исключил их возможного возвращения на войну в Украину.
В ЦРУ США считают, что Путин будет мстить Пригожину, который находится в Беларуси.