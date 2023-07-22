"Путинский режим дает трещины". В ГУР завили, что конфликт по линии Пригожин – Шойгу никуда не исчез, его "зарешали", но "проблемы остаются"

Пригожин назвал "позором" то, что происходит на фронте в Украине, отметив, что "Вагнер" в нем "не нужно участвовать" Скриншот: Кепка Пригожина / Telegram

"А почему нет? Конфликт по линии Пригожин – [министр обороны Сергей] Шойгу никуда не исчез, как и не исчезло большинство вопросов, которые озвучивались во время его "марша справедливости". Мятеж не победили, его просто "зарешали". И сделал это не [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, а за него. То есть [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко и другие лица, фамилии которых не назывались", – подчеркнул Юсов.

А это значит, продолжил он, что "все озвученные проблемы остаются".

"Более того, после этих событий все больше представителей кадровых военных озвучивают подобные вещи. Значительная часть из них уже поплатилась за свои взгляды, а часть пока находятся в некотором подвешенном состоянии, но тем не менее процессы идут… Путинский режим действительно дает трещины", – отметил Юсов.

Он добавил, что у ГУР Минобороны Украины есть данные о подготовке новых мятежей в РФ.