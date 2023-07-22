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Арест Гиркина разозлит российских "Z-патриотов" – британская разведка

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Гиркина задержали 21 июля
Гиркина задержали 21 июля
Фото: ЕРА

Задержание по обвинению в экстремизме бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) не вызовет поддержки в части армии оккупантов. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 22 июля опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

По ее данным, Гиркин играл важную роль в войне России на Донбассе с 2014 года и провел несколько месяцев на передовой в 2022 году. 

"Этот шаг, скорее всего, разозлит членов сообщества военных блогеров, а также военнослужащих, которые в большинстве своем считают Гиркина проницательным военным аналитиком и патриотом", – говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что бывший главарь боевиков критикует действия министерства обороны РФ с начала полномасшатбного вторжения в Украину, но в последние дни он перешел на прямую критику президента Владимира Путина.

Хотя Гиркин не является союзником признанной преступной организацией российской ЧВК "Вагнер", он, решился сменить риторику на откровеенно антипутинскую только после так называемого мятежа, устроенного наемниками 23-24 июня, считают в минобороны Великобританни. Там добавляют, что "табу" на неприкрытую критику путинского режима значительно ослабло.

Контекст:

Гиркина задержали 21 июля, сообщали росСМИ. На него подал заявление бывший "сотрудник" ЧВК "Вагнер". Им оказался хирург из Ярославля (РФ) Дмитрий Петровский, который утверждает, что дважды в качестве наемника ездил с вагнеровцами в "командировку". Он заявил, что "последней каплей", которая побудила его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков "ДНР" о президенте страны-оккупанта РФ Владимире Путине, которого тот назвал "ничтожеством".

Жена бывшего главаря боевиков "ДНР" Мирослава Регинская сообщала, что Гиркина обвиняют в экстремизме. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), уточнила "Медиазона".

За три дня до задержания, 18 июля, Гиркин раскритиковал президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина (не впервые, но в этот раз в резких выражениях), заявив, что "23 года во главе страны находилось ничтожество".

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его, а также россиянина Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко ответственными за катастрофу MH17.

Теги: Владимир Путин, Великобритания, арест, Игорь Гиркин, война России против Украины, ЧВК Вагнер
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