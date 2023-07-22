Арест Гиркина разозлит российских "Z-патриотов" – британская разведка

По ее данным, Гиркин играл важную роль в войне России на Донбассе с 2014 года и провел несколько месяцев на передовой в 2022 году.

"Этот шаг, скорее всего, разозлит членов сообщества военных блогеров, а также военнослужащих, которые в большинстве своем считают Гиркина проницательным военным аналитиком и патриотом", – говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что бывший главарь боевиков критикует действия министерства обороны РФ с начала полномасшатбного вторжения в Украину, но в последние дни он перешел на прямую критику президента Владимира Путина.

Хотя Гиркин не является союзником признанной преступной организацией российской ЧВК "Вагнер", он, решился сменить риторику на откровеенно антипутинскую только после так называемого мятежа, устроенного наемниками 23-24 июня, считают в минобороны Великобританни. Там добавляют, что "табу" на неприкрытую критику путинского режима значительно ослабло.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 July 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/zTtQmrrvoK — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 22, 2023