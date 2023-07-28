Путин заявил, что РФ якобы готова к диалогу, но с ней никто не хочет разговаривать

Запад и Украина, по версии Путина, отказываются от переговоров с Россией Фото: EPA

"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры!, – заявил глава Кремля.

В основе конфликта, который привел к войне в Украине, как утверждает Путин, якобы лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО,

"А они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины [Владимир Зеленский] принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что неоднократно заявлял о якобы готовности России к переговорам, однако Москва, по словам президента страны-оккупанта "не может навязывать" их.

Похожее заявление 28 июля сделал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство РИА "Новости".

"Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, исключает возможность диалога", – заявил Песков.

Он также анонсировал встречу президента РФ с представителями стран Африки, на которой "планируется обсудить украинскую проблематику".

Новость дополняется...