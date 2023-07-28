Путин заявил, что РФ якобы готова к диалогу, но с ней никто не хочет разговаривать

"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры!, – заявил глава Кремля.
В основе конфликта, который привел к войне в Украине, как утверждает Путин, якобы лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО,
"А они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины [Владимир Зеленский] принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что неоднократно заявлял о якобы готовности России к переговорам, однако Москва, по словам президента страны-оккупанта "не может навязывать" их.
Похожее заявление 28 июля сделал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство РИА "Новости".
"Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, исключает возможность диалога", – заявил Песков.
Он также анонсировал встречу президента РФ с представителями стран Африки, на которой "планируется обсудить украинскую проблематику".
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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая 2022 года.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
Украина в ноябре 2022 года презентовала свою формулу мира, включающую 10 пунктов. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
Зеленский призывал не навязывать Украине форматы достижения мира с Россией. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев готов только к тем переговорам, которые не приведут к замораживанию конфликта или территориальным уступкам.