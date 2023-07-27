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Премьер-министр Ирландии заявил, что его страна вряд ли выразит России соболезнования, когда умрет Путин

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Варадкар отметил, что ирландская делегация вряд ли будет присутствовать на похоронах российского президента
Варадкар отметил, что ирландская делегация вряд ли будет присутствовать на похоронах российского президента
Фото: ЕРА

В случае смерти президента страны-агрессора РФ Владимира Путина ирландское правительство, скорее всего, не станет выражать России соболезнования по этому поводу. Об этом 26 июля заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает The Independent.

Общаясь с журналистами, он также добавил, что ирландская делегация вряд ли будет присутствовать на похоронах российского президента.

The Independent отмечает, что на протяжении всей Второй мировой войны ирландское правительство придерживалось строгой политики нейтралитета. Однако тогдашний глава МИД Ирландии Имон де Валера выразил соболезнования в связи со смертью лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, чем вызвал возмущение международного сообщества.

Издание подчеркивает, что сейчас Ирландия продолжает придерживаться политики нейтралитета. Но в то же время высокопоставленные ирландские чиновники говорят, что это касается военного, а не политического нейтралитета.

В частности, 19 июля Варадкар посетил Киев. Глава ОГПУ Андрей Костин сопровождал ирландского премьера во время посещения мест истребления украинцев российскими оккупантами в Буче под Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу с Варадкаром, выразил ему благодарность за поддержку Украины и подчеркнул, что "нейтральность Ирландии не означает равнодушие".

Контекст:

Ирландия поддержала создание спецтрибунала по преступлениям России против Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, похороны, Ирландия, война России против Украины, Лео Варадкар, смерть Путина
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