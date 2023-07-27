Премьер-министр Ирландии заявил, что его страна вряд ли выразит России соболезнования, когда умрет Путин

Варадкар отметил, что ирландская делегация вряд ли будет присутствовать на похоронах российского президента Фото: ЕРА

Общаясь с журналистами, он также добавил, что ирландская делегация вряд ли будет присутствовать на похоронах российского президента.

The Independent отмечает, что на протяжении всей Второй мировой войны ирландское правительство придерживалось строгой политики нейтралитета. Однако тогдашний глава МИД Ирландии Имон де Валера выразил соболезнования в связи со смертью лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, чем вызвал возмущение международного сообщества.

Издание подчеркивает, что сейчас Ирландия продолжает придерживаться политики нейтралитета. Но в то же время высокопоставленные ирландские чиновники говорят, что это касается военного, а не политического нейтралитета.

В частности, 19 июля Варадкар посетил Киев. Глава ОГПУ Андрей Костин сопровождал ирландского премьера во время посещения мест истребления украинцев российскими оккупантами в Буче под Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу с Варадкаром, выразил ему благодарность за поддержку Украины и подчеркнул, что "нейтральность Ирландии не означает равнодушие".