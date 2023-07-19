Ирландия проводит расследование после публикации Ермаком фото ирландского карбюратора в сбитом в Украине Shahed – премьер

Премьер Ирландии отметил, что не верит, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции и поставить Ирану компоненты к Shahed Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Накануне глава ОПУ Андрей Ермак обнародовал в Telegram фото деталей сбитого иранского дрона, запущенного оккупантами в ночь на 18 июля по Николаеву.

На одном из фото – карбюратор, на котором видно надпись "Сделано в Ирландии".

"Карбюратор, как и еще сотни деталей, произведены в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах", – отметил Ермак.

"Мы знаем о сбивании этого дрона, – прокомментировал на пресс-конференции Варадкар. – Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции".

При этом глава правительства Ирландии допустил, что, "возможно, санкции нарушили какие-то третьи стороны".

Варадкар прибыл с визитом в Украину 19 июля. Он посетил Бучу и провел встречу с Зеленским.