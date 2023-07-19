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Ирландия проводит расследование после публикации Ермаком фото ирландского карбюратора в сбитом в Украине Shahed – премьер

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Премьер Ирландии отметил, что не верит, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции и поставить Ирану компоненты к Shahed
Премьер Ирландии отметил, что не верит, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции и поставить Ирану компоненты к Shahed
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

В Ирландии проводится расследование после публикации фото ирландских деталей в сбитом в Украине БПЛА Shahed российских оккупантов. Об этом 19 июля в Киеве на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Накануне глава ОПУ Андрей Ермак обнародовал в Telegram фото деталей сбитого иранского дрона, запущенного оккупантами в ночь на 18 июля по Николаеву.

На одном из фото – карбюратор, на котором видно надпись "Сделано в Ирландии".

"Карбюратор, как и еще сотни деталей, произведены в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах", – отметил Ермак.

"Мы знаем о сбивании этого дрона, – прокомментировал на пресс-конференции Варадкар. – Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции".

При этом глава правительства Ирландии допустил, что, "возможно, санкции нарушили какие-то третьи стороны".

Варадкар прибыл с визитом в Украину 19 июля. Он посетил Бучу и провел встречу с Зеленским.

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.

В украинской разведке заявляли, что большинство комплектующих дронов-камикадзе типа Shahed – иностранного производства, хотя из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран. СМИ сообщали, что в ударных БПЛА Shahed-136 нашли компоненты производства 30 европейских и американских компаний.

Теги: Украина, Иран, санкции, беспилотники, Ирландия, пресс-конференция, визит, Лео Варадкар, премьер-министр, Андрей Ермак
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