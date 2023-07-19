Ирландия проводит расследование после публикации Ермаком фото ирландского карбюратора в сбитом в Украине Shahed – премьер

Накануне глава ОПУ Андрей Ермак обнародовал в Telegram фото деталей сбитого иранского дрона, запущенного оккупантами в ночь на 18 июля по Николаеву.
На одном из фото – карбюратор, на котором видно надпись "Сделано в Ирландии".
"Карбюратор, как и еще сотни деталей, произведены в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах", – отметил Ермак.
"Мы знаем о сбивании этого дрона, – прокомментировал на пресс-конференции Варадкар. – Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции".
При этом глава правительства Ирландии допустил, что, "возможно, санкции нарушили какие-то третьи стороны".
Варадкар прибыл с визитом в Украину 19 июля. Он посетил Бучу и провел встречу с Зеленским.
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.
В украинской разведке заявляли, что большинство комплектующих дронов-камикадзе типа Shahed – иностранного производства, хотя из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран. СМИ сообщали, что в ударных БПЛА Shahed-136 нашли компоненты производства 30 европейских и американских компаний.