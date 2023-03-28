ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представитель украинской разведки показал, что внутри иранского дрона Shahed

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Специалисты находят внутри иранских дронов надписи на фарси
Специалисты находят внутри иранских дронов надписи на фарси
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) показал журналистам "Радіо Свобода", из чего состоит ударный беспилотник иранского производства Shahed. Сюжет был опубликован в YouTube "Радіо Свобода Україна" 27 марта.

В сюжете говорится, что в строении БПЛА "все просто". Боевая часть Shahed весит 40–50 кг. CRPA-антенна – самое ценное, что есть в беспилотнике. С ее помощью дрон противостоит украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

"Все эти электронные комплектующие мы можем приобрести на AliExpress. Это просто GPS-антенна. Большинство из них – иностранного производства: Япония, Китай, США. Большую часть комплектующих передали нашим заграничным партнерам для того, чтобы они могли наложить санкции, чтобы эти электронные комплектующие больше никогда не попали в Иран и не применялись против нас", – рассказал представитель ГУР.

Украинские специалисты пришли к выводу, что большинство комплектующих изготовлены западными странами и из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран, отметил автор материала. В сюжете говорится, что Украина передает обнаруженные западные комплектующие иностранным партнерам, чтобы те могли ограничить их ввоз в Иран. 

Хоть Иран отрицает, что поставляет РФ дроны, украинские специалисты находят внутри БПЛА надписи на фарси. В то же время большинство надписей на БПЛА – на английском, но иностранные эксперты обнаружили в них грамматические ошибки.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube
Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.

Теги: США, Украина, Иран, санкции, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Галина ГРИШИНА
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Галина ГРИШИНА
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
Галина ГРИШИНА
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Галина ГРИШИНА
Брак 41-летней Спирс с 29-летним фитнес-инструктором "висит на волоске". Друзья певицы рассказали СМИ о причинах конфликтов
Брак 41-летней Спирс с 29-летним фитнес-инструктором "висит на волоске". Друзья певицы рассказали СМИ о причинах конфликтов
Галина ГРИШИНА
Снижают риск ожирения, инсульта и улучшают пищеварение. Фитнес-инструктор назвал продукты, полезные для здоровья
Снижают риск ожирения, инсульта и улучшают пищеварение. Фитнес-инструктор назвал продукты, полезные для здоровья
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Кто точно испортил себе некролог – это Марк Захаров. Он стал доверенным лицом Путина и молился на него
  Ларина: Кто точно испортил себе некролог – это Марк Захаров. Он стал доверенным лицом Путина и молился на него G
Дмитрий ГОРДОН
"Мавка. Лісова пісня" стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю украинского кинопроката
"Мавка. Лісова пісня" стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю украинского кинопроката
Обработка сада от вредителей ранней весной. Как правильно и безопасно для своего здоровья приготовить бордоскую жидкость
Обработка сада от вредителей ранней весной. Как правильно и безопасно для своего здоровья приготовить бордоскую жидкость
Галина ГРИШИНА
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Галина ГРИШИНА
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
Галина ГРИШИНА
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Галина ГРИШИНА
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (133729)
2
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (116053)
3
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (96733)
4
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (80607)
5
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (45153)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (36957)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (29347)
8
В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ (19089)
 
 
 
 