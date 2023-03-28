Представитель украинской разведки показал, что внутри иранского дрона Shahed

В сюжете говорится, что в строении БПЛА "все просто". Боевая часть Shahed весит 40–50 кг. CRPA-антенна – самое ценное, что есть в беспилотнике. С ее помощью дрон противостоит украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

"Все эти электронные комплектующие мы можем приобрести на AliExpress. Это просто GPS-антенна. Большинство из них – иностранного производства: Япония, Китай, США. Большую часть комплектующих передали нашим заграничным партнерам для того, чтобы они могли наложить санкции, чтобы эти электронные комплектующие больше никогда не попали в Иран и не применялись против нас", – рассказал представитель ГУР.

Украинские специалисты пришли к выводу, что большинство комплектующих изготовлены западными странами и из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран, отметил автор материала. В сюжете говорится, что Украина передает обнаруженные западные комплектующие иностранным партнерам, чтобы те могли ограничить их ввоз в Иран.

Хоть Иран отрицает, что поставляет РФ дроны, украинские специалисты находят внутри БПЛА надписи на фарси. В то же время большинство надписей на БПЛА – на английском, но иностранные эксперты обнаружили в них грамматические ошибки.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube