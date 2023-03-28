Представитель украинской разведки показал, что внутри иранского дрона Shahed

В сюжете говорится, что в строении БПЛА "все просто". Боевая часть Shahed весит 40–50 кг. CRPA-антенна – самое ценное, что есть в беспилотнике. С ее помощью дрон противостоит украинским средствам радиоэлектронной борьбы.
"Все эти электронные комплектующие мы можем приобрести на AliExpress. Это просто GPS-антенна. Большинство из них – иностранного производства: Япония, Китай, США. Большую часть комплектующих передали нашим заграничным партнерам для того, чтобы они могли наложить санкции, чтобы эти электронные комплектующие больше никогда не попали в Иран и не применялись против нас", – рассказал представитель ГУР.
Украинские специалисты пришли к выводу, что большинство комплектующих изготовлены западными странами и из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран, отметил автор материала. В сюжете говорится, что Украина передает обнаруженные западные комплектующие иностранным партнерам, чтобы те могли ограничить их ввоз в Иран.
Хоть Иран отрицает, что поставляет РФ дроны, украинские специалисты находят внутри БПЛА надписи на фарси. В то же время большинство надписей на БПЛА – на английском, но иностранные эксперты обнаружили в них грамматические ошибки.
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.