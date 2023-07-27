Патриарх Кирилл назвал Путина "Ваше превосходительство Владимир Васильевич", заставив главу Кремля поджать губы. Видео

Соответствующее видео 26 июля опубликовало российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram-канале RIA-Kremlinpool, который ведут сотрудники агентства – участники кремлевского пула.
"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич... Владимир Владимирович, президент Российской Федерации", – произнес Кирилл. На слове "глубокоуважаемый" он тоже запнулся, выговорив его со второго раза.
Путин слушал Кирилла, поджав губы, но после того, как тот исправился, сдержанно улыбнулся.
Саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-го и 28 июля. В нем подтвердили участие 49 стран Африки, только 17 из них представлены на уровне глав государств.
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта 2022 года он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против патриарха Кирилла санкции. Литва запретила ему въезд на пять лет.
Евросоюз как минимум дважды пытался ввести санкции против главы РПЦ, каждый раз их блокировала Венгрия.