Патриарх Кирилл назвал Путина "Ваше превосходительство Владимир Васильевич", заставив главу Кремля поджать губы. Видео

Соответствующее видео 26 июля опубликовало российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram-канале RIA-Kremlinpool, который ведут сотрудники агентства – участники кремлевского пула.

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич... Владимир Владимирович, президент Российской Федерации", – произнес Кирилл. На слове "глубокоуважаемый" он тоже запнулся, выговорив его со второго раза.

Путин слушал Кирилла, поджав губы, но после того, как тот исправился, сдержанно улыбнулся.

Саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-го и 28 июля. В нем подтвердили участие 49 стран Африки, только 17 из них представлены на уровне глав государств.