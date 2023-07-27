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Патриарх Кирилл назвал Путина "Ваше превосходительство Владимир Васильевич", заставив главу Кремля поджать губы. Видео

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Путин сдержанно отреагировал на оговорку патриарха Кирилла, назвавшего его "Васильевичем"
Путин сдержанно отреагировал на оговорку патриарха Кирилла, назвавшего его "Васильевичем"
Фото: EPA

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, выступая на проходящем в Санкт-Петербурге (РФ) саммите Россия – Африка, перепутал отчество президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина.

Соответствующее видео 26 июля опубликовало российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram-канале RIA-Kremlinpool, который ведут сотрудники агентства – участники кремлевского пула.

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич... Владимир Владимирович, президент Российской Федерации", – произнес Кирилл. На слове "глубокоуважаемый" он тоже запнулся, выговорив его со второго раза.

Путин слушал Кирилла, поджав губы, но после того, как тот исправился, сдержанно улыбнулся.

Саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-го и 28 июля. В нем подтвердили участие 49 стран Африки, только 17 из них представлены на уровне глав государств.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта 2022 года он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

За поддержку войны ВеликобританияКанада, Австралия и Украина ввели против патриарха Кирилла санкции. Литва запретила ему въезд на пять лет.

Евросоюз как минимум дважды пытался ввести санкции против главы РПЦ, каждый раз их блокировала Венгрия.

Теги: Владимир Путин, патриарх Кирилл, Африка, Кремль, политика, курьез
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