Путин до последнего будет держаться за возможность навязывать миру свои правила. Но его страна уже абсолютно неуправляема – Данилов

Данилов подчеркнул, что Кремль продолжает шантажировать мир голодом – так же, как и в 30-х годах прошлого века использовал искусственно созданный голод для собственных манипуляций.
Он отметил, что, несмотря на планируемую встречу между Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, другие страны должны помнить, что "террористам нельзя идти ни на какие уступки".
"Путин не отходит от своего плана, и поэтому он до последнего будет держаться за возможность навязывать миру свои правила. Однако замечу, что не Эрдоган отправляется к Путину, а Путин отправляется к нему. Путин – уже совершенно слабый руководитель страны. И события, которые произошли во время так называемого марша Пригожина, доказали всему миру, что эта страна уже абсолютно неуправляема, поэтому нам нужно держать позицию", – сказал Данилов.
Он подчеркнул, что в случае с россиянами, чем больше уступок им сделают, "тем больше у них будет разгораться желание продолжить шантаж".
На вопрос, может ли Россия решиться на "операцию под чужим флагом" или другую провокацию в Черном море, о возможности которых предупреждают иностранные разведки, Данилов заявил, что оккупанты "могут делать все, что угодно".
"Они же не гнушаются ничем. Для них международное право вообще отсутствует. Это великая трагедия для мира. Если речь пойдет о каких-то уступках России, имейте в виду, что это очень опасная вещь... Нам нужно внимательно смотреть, чтобы эта граница не была перейдена", – сказал секретарь СНБО.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в России заявили, что "черноморские договоренности прекратили свое действие" и РФ готова вернуться к "зерновой сделке", только если будут выполнены ее условия.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил генсеку ООН Антониу Гутерришу и Эрдогану продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора". Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты.
Путин 27 июля пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца".