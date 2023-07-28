Путин до последнего будет держаться за возможность навязывать миру свои правила. Но его страна уже абсолютно неуправляема – Данилов

Данилов: Если речь пойдет о каких-то уступках России, нам нужно внимательно смотреть, чтобы эта граница не была перейдена Фото: president.gov.ua

Данилов подчеркнул, что Кремль продолжает шантажировать мир голодом – так же, как и в 30-х годах прошлого века использовал искусственно созданный голод для собственных манипуляций.

Он отметил, что, несмотря на планируемую встречу между Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, другие страны должны помнить, что "террористам нельзя идти ни на какие уступки".

"Путин не отходит от своего плана, и поэтому он до последнего будет держаться за возможность навязывать миру свои правила. Однако замечу, что не Эрдоган отправляется к Путину, а Путин отправляется к нему. Путин – уже совершенно слабый руководитель страны. И события, которые произошли во время так называемого марша Пригожина, доказали всему миру, что эта страна уже абсолютно неуправляема, поэтому нам нужно держать позицию", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что в случае с россиянами, чем больше уступок им сделают, "тем больше у них будет разгораться желание продолжить шантаж".

На вопрос, может ли Россия решиться на "операцию под чужим флагом" или другую провокацию в Черном море, о возможности которых предупреждают иностранные разведки, Данилов заявил, что оккупанты "могут делать все, что угодно".

"Они же не гнушаются ничем. Для них международное право вообще отсутствует. Это великая трагедия для мира. Если речь пойдет о каких-то уступках России, имейте в виду, что это очень опасная вещь... Нам нужно внимательно смотреть, чтобы эта граница не была перейдена", – сказал секретарь СНБО.