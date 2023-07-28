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"Горстка пожертвований" не возместит ущерб от разрыва Россией "зерновой сделки" – Генсек ООН

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Подорожание зерна ощутят как развивающиеся, так и развитые страны, считает глава ООН
Подорожание зерна ощутят как развивающиеся, так и развитые страны, считает глава ООН
Фото: ЕРА

Обещанные страной-агрессором Россией поставки в страны Африки партий бесплатного зерна не компенсируют продовольственный кризис, вызванный выходом РФ из договора о безопасном экспорте через Черное море. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 27 июля на пресс-конференции в штаб-квартире организации, которую транслировала пресс-служба ООН.

По его словам, обещания Москвы не помогут избежать последствий ее выхода из "зерновой сделки". 

"Когда вы изымаете с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, то это ведет к более высоким ценам, чем те, что были бы, если бы украинское зерно стабильно поступало на международные рынки. Это подорожание будет оплачивать каждый, везде, в том числе развивающиеся страны и уязвимые слои в странах среднего достатка, и даже в развитых странах. Поэтому горсточкой пожертвований отдельным странам не исправить эти серьезнейшие последствия, которые касаются всех и везде", – сказал он.

Российский президент Владимир Путин 27 июля пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца". На проходящем в Санкт-Петербурге саммите Россия – Африка он заявил, что Россия готова "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе", но часть продовольствия предоставит бесплатно.

На той же пресс-конференции Гутерриш заявил, что продолжит общаться с РФ по поводу "зернового соглашения". Он проинформировал, что продолжит контакты с Турцией, Украиной, РФ и другими сторонами, "способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции".

"Мы должны быть прагматичны... И мы должны делать все, чтобы обеспечить доступ агропродукции и удобрений из РФ и Украины на глобальные рынки", – сказал он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве. Зеленский уточнил, что уничтоженное зерно предназначалось для отправки в Китай.

Теги: Россия, Владимир Путин, ООН, Африка, Черное море, экспорт, Антониу Гутерриш, зерновой коридор
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