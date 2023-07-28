"Горстка пожертвований" не возместит ущерб от разрыва Россией "зерновой сделки" – Генсек ООН

По его словам, обещания Москвы не помогут избежать последствий ее выхода из "зерновой сделки".

"Когда вы изымаете с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, то это ведет к более высоким ценам, чем те, что были бы, если бы украинское зерно стабильно поступало на международные рынки. Это подорожание будет оплачивать каждый, везде, в том числе развивающиеся страны и уязвимые слои в странах среднего достатка, и даже в развитых странах. Поэтому горсточкой пожертвований отдельным странам не исправить эти серьезнейшие последствия, которые касаются всех и везде", – сказал он.

Российский президент Владимир Путин 27 июля пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца". На проходящем в Санкт-Петербурге саммите Россия – Африка он заявил, что Россия готова "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе", но часть продовольствия предоставит бесплатно.

На той же пресс-конференции Гутерриш заявил, что продолжит общаться с РФ по поводу "зернового соглашения". Он проинформировал, что продолжит контакты с Турцией, Украиной, РФ и другими сторонами, "способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции".

"Мы должны быть прагматичны... И мы должны делать все, чтобы обеспечить доступ агропродукции и удобрений из РФ и Украины на глобальные рынки", – сказал он.