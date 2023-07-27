Гутерриш заявил, что продолжит общаться с РФ по поводу "зернового соглашения"

Он сообщил, что продолжит контакты с Турцией, Украиной, странной-агрессором Россией и другими сторонами, "способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции".

Также он подчеркнул, что необходимы такие договоренности, которые будут соответствовать интересам как Киева, так и Москвы.

"Мы должны быть прагматичны... И мы должны делать все, чтобы обеспечить доступ агропродукции и удобрений из РФ и Украины на глобальные рынки", – сказал он.

Генсек ООН отметил, что за последние 10 дней мировые цены на пшеницу подскочили примерно на 10%.