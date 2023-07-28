США не рассматривают сопровождение судов с украинским зерном в Черном море – Белый дом

"Нет. О вводе военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, к чему мы стремимся", – заявил Кирби.
По его словам, США хотят, чтобы зерно экспортировалось из Украины на внешний рынок и ищут другие способы добиться этого.
"Мы хотим, чтобы "зерновое соглашение" было продлено и, если коротко, будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или, возможно, речные маршруты, если какие-нибудь будут доступны", – сказал спикер.
Великобритания ведет переговоры с членами НАТО и другими странами об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно, сообщало еще в мае The Times. По данным издания, ведутся переговоры о создании так называемой коалиции разных стран, которые могут присоединиться к британской инициативе.
После того как страна-агрессор Россия 17 июля отказалась продлевать Черноморскую зерновую инициативу, президент Владимир Зеленский сообщал, что среди других способов обеспечить безопасность Украина изучает возможность сопровождения судов в рамках "зернового коридора" конвоями.
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис предложил создать международную миссию в Черном море, которая бы защищала гуманитарные суда. Как считает Ставридис, возглавить такую миссию мог бы НАТО или коалиция желающих во главе с США.