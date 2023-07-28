США не рассматривают сопровождение судов с украинским зерном в Черном море – Белый дом

По мнению Кирби, американский конвой для украинских кораблей "усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией" Фото: EPA

"Нет. О вводе военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, к чему мы стремимся", – заявил Кирби.

По его словам, США хотят, чтобы зерно экспортировалось из Украины на внешний рынок и ищут другие способы добиться этого.

"Мы хотим, чтобы "зерновое соглашение" было продлено и, если коротко, будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или, возможно, речные маршруты, если какие-нибудь будут доступны", – сказал спикер.