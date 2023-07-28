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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США не рассматривают сопровождение судов с украинским зерном в Черном море – Белый дом

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По мнению Кирби, американский конвой для украинских кораблей "усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией"
По мнению Кирби, американский конвой для украинских кораблей "усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией"
Фото: EPA

США и союзники сейчас не обсуждают возможность сопровождения украинских судов с зерном в Черном море, чтобы безопасно экспортировать его из Украины. Об этом координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал в интервью "Голосу Америки", опубликованном 27 июля.

"Нет. О вводе военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, к чему мы стремимся", – заявил Кирби. 

По его словам, США хотят, чтобы зерно экспортировалось из Украины на внешний рынок и ищут другие способы добиться этого.

"Мы хотим, чтобы "зерновое соглашение" было продлено и, если коротко, будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или, возможно, речные маршруты, если какие-нибудь будут доступны", – сказал спикер. 

Контекст:

Великобритания ведет переговоры с членами НАТО и другими странами об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно, сообщало еще в мае The Times. По данным издания, ведутся переговоры о создании так называемой коалиции разных стран, которые могут присоединиться к британской инициативе.

После того как страна-агрессор Россия 17 июля отказалась продлевать Черноморскую зерновую инициативу, президент Владимир Зеленский сообщал, что среди других способов обеспечить безопасность Украина изучает возможность сопровождения судов в рамках "зернового коридора" конвоями.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис предложил создать международную миссию в Черном море, которая бы защищала гуманитарные суда. Как считает Ставридис, возглавить такую миссию мог бы НАТО или коалиция желающих во главе с США.

Теги: США, Черное море, экспорт, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби, корабли, зерно, зерновой коридор
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