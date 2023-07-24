Зеленский: Блокирование экспорта украинской агропродукции по суше после 15 сентября ни в каком виде недопустимо

"Верим в договоренности с Европейской комиссией, но готовимся к любому развитию событий, – написал Зеленский. – Наша позиция понятна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в каком виде недопустимо".

По словам президента, Украина "держит связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех устроит".