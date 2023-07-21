Шмыгаль назвал действия Польши "недружественным" шагом. Моравецкий ответил, что Украина неправильно понимает

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Twitter о том, что действия Польши – это "недружественный и популистский шаг".
"Призываем партнеров и Европейскую комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС. Это солидарность не только с Украиной, но и с миром, нуждающимся в нашем зерне", – написал Шмыгаль.
Росія зірвала зернову ініціативу, знищує інфраструктуру чорноморських портів, вкотре провокує світову продовольчу кризу.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 20, 2023
У цей критичний час Польща має намір і далі блокувати експорт українського зерна в ЄС. Це недружній і популістський крок, який сильно вдарить по світовій…
Моравецкий ответил, что Польша не только "не будет способствовать дестабилизации на мировых рынках", но и поможет в экспорте украинского зерна за границу.
Но Польша не позволит "дестабилизировать свой внутренний рынок", добавил глава польского правительства.
21 июля во время заседания Кабинета Министров Украины Шмыгаль призвал Польшу открыть границы для экспорта украинского зерна. Он напомнил о сложных условиях для украинской аграрной отрасли в связи с войной РФ против Украины. Украинский премьер отметил, что РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы, а теперь обстреливает украинскую портовую инфраструктуру на юге.
28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.
Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.
19 июля министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии встречались в Варшаве (Польша), чтобы обсудить импорт сельхозпродукции из Украины. Они считают, что эмбарго на ввоз продукции из Украины необходимо продлить до конца года. По состоянию на сейчас оно должно закончиться 15 сентября.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Евросоюз не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, он будет введен в одностороннем порядке. В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, подчеркнул Моравецкий.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко 19 июля заявила, что Украина может применить зеркальные меры, если Европейский союз продлит запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.