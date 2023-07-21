Шмыгаль назвал действия Польши "недружественным" шагом. Моравецкий ответил, что Украина неправильно понимает

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Twitter о том, что действия Польши – это "недружественный и популистский шаг".

"Призываем партнеров и Европейскую комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС. Это солидарность не только с Украиной, но и с миром, нуждающимся в нашем зерне", – написал Шмыгаль.

Росія зірвала зернову ініціативу, знищує інфраструктуру чорноморських портів, вкотре провокує світову продовольчу кризу.

У цей критичний час Польща має намір і далі блокувати експорт українського зерна в ЄС. Це недружній і популістський крок, який сильно вдарить по світовій… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 20, 2023

Моравецкий ответил, что Польша не только "не будет способствовать дестабилизации на мировых рынках", но и поможет в экспорте украинского зерна за границу.

Но Польша не позволит "дестабилизировать свой внутренний рынок", добавил глава польского правительства.

21 июля во время заседания Кабинета Министров Украины Шмыгаль призвал Польшу открыть границы для экспорта украинского зерна. Он напомнил о сложных условиях для украинской аграрной отрасли в связи с войной РФ против Украины. Украинский премьер отметил, что РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы, а теперь обстреливает украинскую портовую инфраструктуру на юге.