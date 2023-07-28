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ПОЛИТИКА

Страны Персидского залива считают, что необходимо возобновить экспорт зерна через Черное море

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"Зерновая инициатива" была прекращена 18 июля
"Зерновая инициатива" была прекращена 18 июля
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Страны Ближнего Востока, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), считают важным продление инициативы по вывозу зерна из морских портов Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ССАГПЗ 27 июля.

"Страны ССАГПЗ поддерживают мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского кризиса, и подчеркивают важность возобновления соглашения об экспорте зерна из России и Украины через Черное море", – процитировала организация своего генерального секретаря Джасема Мухаммеда.

Об этом он заявил по итогам встречи в Эр-Рияде с послом Украины в Саудовской Аравии Анатолием Петренко.

"Позиция совета сотрудничества основывается на принципах международного права и Устава Организации Объединенных Наций, сохранении существующего международного порядка уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость государств, не вмешиваться в их внутренние дела, а также не применять силу или не угрожать", – подчеркнули в ССАГПЗ.

В организацию входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Путин 27 июля пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца". На проходящем в Санкт-Петербурге саммите Россия – Африка он заявил, что Россия готова "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе", но часть продовольствия предоставит бесплатно.

На той же пресс-конференции Гутерриш заявил, что продолжит общаться с РФ по поводу "зернового соглашения". Он проинформировал, что продолжит контакты с Турцией, Украиной, РФ и другими сторонами, "способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Саудовская Аравия, Черное море, экспорт, Эр-Рияд, зерно, зерновой коридор
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