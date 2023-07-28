Страны Персидского залива считают, что необходимо возобновить экспорт зерна через Черное море

"Страны ССАГПЗ поддерживают мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского кризиса, и подчеркивают важность возобновления соглашения об экспорте зерна из России и Украины через Черное море", – процитировала организация своего генерального секретаря Джасема Мухаммеда.

Об этом он заявил по итогам встречи в Эр-Рияде с послом Украины в Саудовской Аравии Анатолием Петренко.

"Позиция совета сотрудничества основывается на принципах международного права и Устава Организации Объединенных Наций, сохранении существующего международного порядка уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость государств, не вмешиваться в их внутренние дела, а также не применять силу или не угрожать", – подчеркнули в ССАГПЗ.

В организацию входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.