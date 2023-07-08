Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию в августе. Обещает обсудить вопрос обмена пленными между РФ и Украиной

"Мы сейчас с Россией обсуждаем этот вопрос, с Путиным я обсуждал этот вопрос. И в следующем месяце будет визит Путина в Турцию, и будет возможность снова обсудить это тет-а-тет. Иногда мы говорим по телефону, когда есть возможность, обсуждаем по телефону этот вопрос", – заявил президент Турции.

По его словам, обмен пленными является актуальным вопросом повестки дня. Эрдоган также отметил, что он внимательно следит за этим вопросом, и добавил, что в кратчайшие сроки стоит ждать результата.