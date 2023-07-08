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Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию в августе. Обещает обсудить вопрос обмена пленными между РФ и Украиной

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Эрдоган сообщил, что планирует встретиться с Путиным в августе
Эрдоган сообщил, что планирует встретиться с Путиным в августе
Фото: EPA

Президент страны-агрессора России Владимир Путин посетит Турцию с официальным визитом в следующем месяце, в ходе которого будет обсуждаться вопрос обмена пленными между Украиной и РФ. Об этом 8 июля заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслировал Офис президента.

"Мы сейчас с Россией обсуждаем этот вопрос, с Путиным я обсуждал этот вопрос. И в следующем месяце будет визит Путина в Турцию, и будет возможность снова обсудить это тет-а-тет. Иногда мы говорим по телефону, когда есть возможность, обсуждаем по телефону этот вопрос", – заявил президент Турции.

По его словам, обмен пленными является актуальным вопросом повестки дня. Эрдоган также отметил, что он внимательно следит за этим вопросом, и добавил, что в кратчайшие сроки стоит ждать результата.

Контекст:

С 24 февраля 2022 года Украина и РФ провели уже 47 обменом пленными, последний состоялся 6 июля.  Всего Украина вернула домой уже 2576 украинцев.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех". В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предполагают, что если о таком обмене удастся договориться с Россией, то он произойдет не за один день, а будет проходить поэтапно.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец 7 июля говорил, что в российском плену находится примерно 25 тыс. гражданских заложников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, обмен пленными
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