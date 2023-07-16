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16 июля, 2023
 
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"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото

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Подоляк: Моя Мария это и есть моя жизнь
Подоляк: Моя Мария – это и есть моя жизнь
Фото: Марія Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 июля разместил в Facebook фото, на котором запечатлен со своей женой Марией. Он посвятил пост ее дню рождения, признавшись, что ему с ней повезло.

"Она тот, кто всегда рядом. Тот, кто готов в прямом смысле слова делить и радость, и сложности не ради привычного словечка, а потому, что искренне твоя. Она тот, кто безумно переживает, ждет и желает. И постоянно чувствует, что ты сейчас переживаешь, где ты и как ты", – описал свою супругу Подоляк.

Он подчеркнул, что его жена всегда его поддерживает и не побоится сложностей.

"Тот, кто рядом – это твое зеркало. В котором ты и все то, о чем ты мечтал. И когда смотришь в глаза любимого человека, очень важно, что ты увидишь там. Любовь? Нежность? Желание? Только так. Иначе нет никакого смысла. Иначе безразличие. Иначе ты сам себя обманул, – добавил он. – Моя Мария – это и есть моя жизнь".

Фото: Михаил Подоляк / Facebook
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Контекст:

Подоляк редко рассказывает о своей жене, а также не часто публикует их совместные фото. На ее странице в Facebook указано, что она отельер, ресторатор, медиаэксперт, traveller, член Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. 

Пара воспитывает троих детей. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: семья, Михаил Подоляк, жена
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