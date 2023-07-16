"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото

"Она тот, кто всегда рядом. Тот, кто готов в прямом смысле слова делить и радость, и сложности не ради привычного словечка, а потому, что искренне твоя. Она тот, кто безумно переживает, ждет и желает. И постоянно чувствует, что ты сейчас переживаешь, где ты и как ты", – описал свою супругу Подоляк.

Он подчеркнул, что его жена всегда его поддерживает и не побоится сложностей.

"Тот, кто рядом – это твое зеркало. В котором ты и все то, о чем ты мечтал. И когда смотришь в глаза любимого человека, очень важно, что ты увидишь там. Любовь? Нежность? Желание? Только так. Иначе нет никакого смысла. Иначе безразличие. Иначе ты сам себя обманул, – добавил он. – Моя Мария – это и есть моя жизнь".

Фото: Михаил Подоляк / Facebook