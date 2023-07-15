"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам

"Я не хочу подавать плохой пример. Не делайте так, как я: каждое утро перед началом рабочего дня я выпиваю кофе и выкуриваю небольшую сигару, – признался Кулеба. – Я не завтракаю, потому что очень ценю сон. Я пропускаю завтрак в принципе, но я обедаю. Я могу за три минуты съесть полноценный обед. Это когда у меня время поджимает и есть пять минут на все. Но я не хочу, чтобы люди становились свидетелями этого зрелища: министр, который за три минуты уплетает салат, борщ и какую-то котлету с гречкой. Подозреваю, что кому-то может не понравиться".
По словам Кулебы, он предпочитает легкий ужин, а спать ложится около часа ночи. Просыпается примерно в 8.00.
Министр признался, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину готовил два раза в неделю.
"Но на прошлой неделе у меня был грех. У меня была бессонница и где-то в районе трех часов я понял, что пришел ночной дожор, потому что в голове начала пульсировать одна мысль: "Пельмени!" Я встал, открыл морозилку, взял пельмени, сварил их, сделал соус – сметану с соевым соусом – и съел". – рассказал Кулеба.
Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Сейчас ему 42 года. Он – самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).
В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".
Он состоит в отношениях с 39-летней украинской пиарщицей и бизнесвумен Светланой Павелецкой.