Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2023
 
Новости

Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной

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У Кулебы от предыдущих отношений есть двое детей
У Кулебы от предыдущих отношений есть двое детей
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые заговорил в интервью о своей новой избраннице, 39-летней украинской пиарщице и бизнесвумен Светлане Павелецкой. Ее он упомянул в интервью, которое 13 июля вышло в эфире СТБ.

Описывая свое идеальное воскресенье, Кулеба признался, что первую половину дня он хотел бы проводить без телефона за закрытой дверью дома, а вторую – с детьми и собаками.

"Тогда я немного перезагружаюсь", – сказал Кулеба. 

Рассказывая о своих троих питомцах – собаках по кличке Густав, Бенджи и Марик, Кулеба впервые признался, что Марик появился у него благодаря Павелецкой.

"Никто не планировал третью собаку, но Света увидела в Instagram пост о спасенных собаках из Мариуполя, и мы взяли этого фарнцузского бульдога", – объяснил Кулеба.

Контекст:

Павелецкая – совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа".

Она была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким. В 2013 году у пары родился сын Александр. Сейчас Павелецкие в разводе.

Кулеба не сообщал о разводе. Он был в браке с Евгенией Кулебой, основателем и руководителем общественной организации "Город-сад", депутатом Киевсовета от "Слуги народа". У них двое детей: Егор (2006) и Любовь (2011).

Павелецкая сообщила о романе с Кулебой в апреле 2023 года в день его рождения. О том, что у него появился французский бульдог по кличке Марик, Кулеба рассказал ровно за год до этого. Тогда он не упоминал Павелецкую, а признался, что не мог не дать шанс Марику на счастливую собачью жизнь. Тогда же, в апреле 2022 года, он в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией Кулебой разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дмитрий Кулеба, собаки, любовь, Светлана Павелецкая
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