Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной

Описывая свое идеальное воскресенье, Кулеба признался, что первую половину дня он хотел бы проводить без телефона за закрытой дверью дома, а вторую – с детьми и собаками.
"Тогда я немного перезагружаюсь", – сказал Кулеба.
Рассказывая о своих троих питомцах – собаках по кличке Густав, Бенджи и Марик, Кулеба впервые признался, что Марик появился у него благодаря Павелецкой.
"Никто не планировал третью собаку, но Света увидела в Instagram пост о спасенных собаках из Мариуполя, и мы взяли этого фарнцузского бульдога", – объяснил Кулеба.
Павелецкая – совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа".
Она была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким. В 2013 году у пары родился сын Александр. Сейчас Павелецкие в разводе.
Кулеба не сообщал о разводе. Он был в браке с Евгенией Кулебой, основателем и руководителем общественной организации "Город-сад", депутатом Киевсовета от "Слуги народа". У них двое детей: Егор (2006) и Любовь (2011).
Павелецкая сообщила о романе с Кулебой в апреле 2023 года в день его рождения. О том, что у него появился французский бульдог по кличке Марик, Кулеба рассказал ровно за год до этого. Тогда он не упоминал Павелецкую, а признался, что не мог не дать шанс Марику на счастливую собачью жизнь. Тогда же, в апреле 2022 года, он в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией Кулебой разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".