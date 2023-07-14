Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной

Описывая свое идеальное воскресенье, Кулеба признался, что первую половину дня он хотел бы проводить без телефона за закрытой дверью дома, а вторую – с детьми и собаками.

"Тогда я немного перезагружаюсь", – сказал Кулеба.

Рассказывая о своих троих питомцах – собаках по кличке Густав, Бенджи и Марик, Кулеба впервые признался, что Марик появился у него благодаря Павелецкой.

"Никто не планировал третью собаку, но Света увидела в Instagram пост о спасенных собаках из Мариуполя, и мы взяли этого фарнцузского бульдога", – объяснил Кулеба.