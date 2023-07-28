Подоляк рассказал, сколько Украине нужно систем Patriot, чтобы защитить всю страну

Он сказал, что "тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы противовоздушной обороны, а затем параллельно у них появляется возможность использовать баллистические ракеты для атак на объекты инфраструктуры".
По его словам, данная стратегия врага не работает в Киеве, где уже выстроена многоуровневая система ПВО с использованием предоставленных Западом систем. Однако в других регионах Украины, в частности в южных областях, оккупанты еще пользуются несовершенством системы противовоздушной обороны.
Подоляк пояснил, что у Украины "не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения, такие как "Оникс" и "Кинжал". Дефицит этих систем означает, что мы не можем прикрыть все регионы страны".
Он также добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление ПВО Украины является верным решением как с экономической, так и с моральной точки зрения, поскольку "восстановить все это потом будет гораздо дороже, чем предоставить систему Patriot для защиты юга".
В Украине на боевом дежурстве состоят два дивизиона Patriot, полученные от США, Нидерландов и Германии. Первый ЗРК заступил на дежурство в апреле.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в марте, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.
2 июня Зеленский сообщил, что создание "коалиции Patriot" обсуждается с Германией, Данией и Нидерландами, но к ней могут присоединиться и страны, не имеющие такой ПВО.
Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных пяти систем. Также новые установки Украине намерена предоставить Германия.
После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она несколько дней подряд наносила удары по южным регионам Украины, атаковала портовую и логистическую инфраструктуру.
19 июля Зеленский говорил, что если бы у Украины были дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot, они бы защитили инфраструктуру Одессы.
В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. В МВД сообщали в тот же день, что погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено 61 здание, пострадали 28 памятников – объектов культурного наследия, в частности Спасо-Преображенский собор. По данным горсовета Одессы, он может обрушиться.
27 июля стало известно, что нашли тело еще одной погибшей в результате атаки 23 июля. Тело женщины было обнаружено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома по улице Парковой. Ее личность устанавливается.