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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк рассказал, сколько Украине нужно систем Patriot, чтобы защитить всю страну

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По словам Подоляка, новая стратегия врага не работает в Киеве, где уже выстроена многоуровневая система ПВО
По словам Подоляка, новая стратегия врага не работает в Киеве, где уже выстроена многоуровневая система ПВО
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Украине нужно 10–12 систем Patriot либо подобных им, чтобы защитить всю страну от ракетных угроз со стороны страны-агрессора РФ. Об этом в опубликованном 27 июля интервью The Guardian заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он сказал, что "тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы противовоздушной обороны, а затем параллельно у них появляется возможность использовать баллистические ракеты для атак на объекты инфраструктуры".

По его словам, данная стратегия врага не работает в Киеве, где уже выстроена многоуровневая система ПВО с использованием предоставленных Западом систем. Однако в других регионах Украины, в частности в южных областях, оккупанты еще пользуются несовершенством системы противовоздушной обороны.

Подоляк пояснил, что у Украины "не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения, такие как "Оникс" и "Кинжал". Дефицит этих систем означает, что мы не можем прикрыть все регионы страны".

Он также добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление ПВО Украины является верным решением как с экономической, так и с моральной точки зрения, поскольку "восстановить все это потом будет гораздо дороже, чем предоставить систему Patriot для защиты юга".

В Украине на боевом дежурстве состоят два дивизиона Patriot, полученные от США, Нидерландов и Германии. Первый ЗРК заступил на дежурство в апреле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в марте, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

2 июня Зеленский сообщил, что создание "коалиции Patriot" обсуждается с Германией, Данией и Нидерландами, но к ней могут присоединиться и страны, не имеющие такой ПВО.

Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных пяти систем. Также новые установки Украине намерена предоставить Германия.

Контекст:

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она несколько дней подряд наносила удары по южным регионам Украины, атаковала портовую и логистическую инфраструктуру. 

19 июля Зеленский говорил, что если бы у Украины были дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot, они бы защитили инфраструктуру Одессы.

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. В МВД сообщали в тот же день, что погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено 61 здание, пострадали 28 памятников – объектов культурного наследия, в частности Спасо-Преображенский собор. По данным горсовета Одессы, он может обрушиться.

27 июля стало известно, что нашли тело еще одной погибшей в результате атаки 23 июля. Тело женщины было обнаружено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома по улице Парковой. Ее личность устанавливается.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ПВО, война России против Украины, инфраструктура, ЗРК Patriot, Михаил Подоляк
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