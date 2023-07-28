Подоляк рассказал, сколько Украине нужно систем Patriot, чтобы защитить всю страну

По словам Подоляка, новая стратегия врага не работает в Киеве, где уже выстроена многоуровневая система ПВО Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Он сказал, что "тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы противовоздушной обороны, а затем параллельно у них появляется возможность использовать баллистические ракеты для атак на объекты инфраструктуры".

По его словам, данная стратегия врага не работает в Киеве, где уже выстроена многоуровневая система ПВО с использованием предоставленных Западом систем. Однако в других регионах Украины, в частности в южных областях, оккупанты еще пользуются несовершенством системы противовоздушной обороны.

Подоляк пояснил, что у Украины "не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения, такие как "Оникс" и "Кинжал". Дефицит этих систем означает, что мы не можем прикрыть все регионы страны".

Он также добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление ПВО Украины является верным решением как с экономической, так и с моральной точки зрения, поскольку "восстановить все это потом будет гораздо дороже, чем предоставить систему Patriot для защиты юга".

В Украине на боевом дежурстве состоят два дивизиона Patriot, полученные от США, Нидерландов и Германии. Первый ЗРК заступил на дежурство в апреле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в марте, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

2 июня Зеленский сообщил, что создание "коалиции Patriot" обсуждается с Германией, Данией и Нидерландами, но к ней могут присоединиться и страны, не имеющие такой ПВО.

Производитель Patriot пообещал передачу Украине дополнительных пяти систем. Также новые установки Украине намерена предоставить Германия.