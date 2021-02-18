Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2021
 
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"Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать

По словам проживающего в Испании российского актера Алексея Панина, если бы он на момент госпитализации матери в начале января 2021 года был с ней в Москве, ему бы, возможно, удалось благодаря своей узнаваемости и связям сделать все, чтобы ее спасли.

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Панин: Я настолько уверен в своей силе, что мне кажется, если бы был здесь, то мог бы просто пить с этими врачами, а они бы возле нее стояли рядом
Панин: Я настолько уверен в своей силе, что мне кажется, если бы был здесь, то мог бы просто пить с этими врачами, а они бы возле нее стояли рядом
Фото: actor_ap / Instagram

Российский актер Алексей Панин заявил, что его мать Татьяна Власова умерла в больнице на следующий день после госпитализации в реанимацию. Об этом он рассказал в интервью, которое 18 февраля вышло на YouTube-канале Super. 

По словам Панина, его мать госпитализировали с подозрением на инсульт, но во время обследования выяснилось, что у нее поражено 25% легких. 

"Мне говорят: "Мама на аппарате [ИВЛ]. Я спросил: "Это приговор?" А я еще такой под винишком. Они говорят: "Нет, все нормально, выкарабкивается". И потом я звоню, а они мне говорят: "Ваша мама умерла". Я просто положил трубку и пошел за вином", – поделился воспоминаниями актер.

Он рассказал, что в выписке якобы было сказано, что причиной смерти его матери является COVID-19 на фоне избыточного веса и диабета. Панин подчеркнул, что не читал выписку, а о написанном там знает со слов врача-реаниматолога, с которым говорил по телефону.

Панин отметил, что прилетел из Испании в Россию на четвертый день после смерти Власовой.

"Мне кажется, что если бы я был в Москве, то мог бы что-то изменить. Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Я не виню себя. Головой прекрасно понимаю, что ничего изменить не мог, но все равно подсознательно, наверное, себя виню. Несмотря на то, что из меня сделали какого-то фрика, я все равно для многих людей остался актером Паниным, который снимался там-то, там-то и там-то. Я настолько уверен в своей силе, что мне кажется, если бы я был здесь, то мог бы просто пить с этими врачами, а они бы возле нее стояли рядом", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: Super / YouTube

Панин наиболее известен по фильмам "Звезда", "Жмурки" и сериалу "Солдаты". Сейчас он живет в Испании вместе с 12-летней дочерью Анной. До пандемии мать Панина Татьяна Власова часто навещала его и внучку. 

О ее смерти стало известно 10 января, спустя пять дней после кончины. Отец Панина, инженер в научно-исследовательском институте, скончался, когда актеру было 20 лет.

Теги: Россия, смерть, Алексей Панин, актер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, мать
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