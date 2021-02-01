"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram

Подписчики украинской певицы Тины Кароль обсуждают ее новые снимки в странных позах.

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram ролик, состоящий из нескольких кадров, на которых она запечатлена в черном нижнем белье.

На всех снимках исполнительница запечатлена лежащей вниз головой, "упавшей" с дивана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Подписчики певицы отреагировали на пост.

"Мать моя женщина!" – написала tina.princess.karol.

"Похмелье?" – спросила seda_____90.

"Передоз наркотическим веществами", – ответила nanaprekresnaya.

"Бредятина", – заявила oksanamkh.

"К чему такое фото? Упала с дивана", – прокомментировала nataliia_kostromitina.

Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году артистка представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.

В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.