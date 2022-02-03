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03 февраля, 2022
 
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Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь

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Крист работала журналисткой
Крист работала журналисткой
Фото: chesliekryst / Instagram

30-летняя американская модель, "Мисс США 2019" Чесли Крист, которая покончила жизнь самоубийством, скрывала, что страдала от депрессии. Об этом 2 февраля в Instagram написала ее мать Эйприл Симпкинс.

По словам матери Крист, она не была осведомлена о проблемах со здоровьем у дочери и узнала о них только в ходе расследования причин ее смерти.

"В это трудно поверить, но это правда. Чесли вела как публичную, так и личную жизнь. В личной жизни у нее была высокофункциональная депрессия, которую она скрывала от всех, включая меня", – написала мать победительницы конкурса красоты.

Контекст:

О смерти Крист стало известно 30 января. Она была найдена мертвой в Нью-Йорке возле 60-этажного небоскреба, в котором находились ее апартаменты. В последний раз знаменитость видели на 29-м этаже, а позже полицейские обнаружили записку, в которой написано, что имущество Крист должна унаследовать ее мать. 

После победы в конкурсе красоты "Мисс США 2019" Крист работала репортером ExtraTV. У нее было юридическое образование.

Теги: смерть, здоровье, конкурс, самоубийство, депрессия, небоскреб, модель, мать
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