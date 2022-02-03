Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь

По словам матери Крист, она не была осведомлена о проблемах со здоровьем у дочери и узнала о них только в ходе расследования причин ее смерти.
"В это трудно поверить, но это правда. Чесли вела как публичную, так и личную жизнь. В личной жизни у нее была высокофункциональная депрессия, которую она скрывала от всех, включая меня", – написала мать победительницы конкурса красоты.
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О смерти Крист стало известно 30 января. Она была найдена мертвой в Нью-Йорке возле 60-этажного небоскреба, в котором находились ее апартаменты. В последний раз знаменитость видели на 29-м этаже, а позже полицейские обнаружили записку, в которой написано, что имущество Крист должна унаследовать ее мать.
После победы в конкурсе красоты "Мисс США 2019" Крист работала репортером ExtraTV. У нее было юридическое образование.