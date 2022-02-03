Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь

По словам матери Крист, она не была осведомлена о проблемах со здоровьем у дочери и узнала о них только в ходе расследования причин ее смерти.

"В это трудно поверить, но это правда. Чесли вела как публичную, так и личную жизнь. В личной жизни у нее была высокофункциональная депрессия, которую она скрывала от всех, включая меня", – написала мать победительницы конкурса красоты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от April (@aprils_hr)