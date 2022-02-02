Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ

В публикации издание отмечает, что Крист за 10 месяцев до смерти написала неопубликованное эссе, в котором рассказывала, что тяжело переживает критику в сети из-за своего возраста и якобы "мужского" телосложения – она победила на конкурсе красоты в 28 лет, тем самым став самой возрастной победительницей.

Вместе с тем модель не делилась с близкими своими переживаниями.