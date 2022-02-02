Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ

В публикации издание отмечает, что Крист за 10 месяцев до смерти написала неопубликованное эссе, в котором рассказывала, что тяжело переживает критику в сети из-за своего возраста и якобы "мужского" телосложения – она победила на конкурсе красоты в 28 лет, тем самым став самой возрастной победительницей.
Вместе с тем модель не делилась с близкими своими переживаниями.
О смерти Крист стало известно 30 января. Она была найдена мертвой в Нью-Йорке возле 60-этажного небоскреба, в котором находились ее апартаменты. В последний раз знаменитость видели на 29-м этаже, а позже полицейские обнаружили записку, в которой написано, что ее имущество должна унаследовать мать.
Крист после победы в конкурсе красоты "Мисс США 2019" работала репортером ExtraTV. У нее было юридическое образование.