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02 февраля, 2022
 
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Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ

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Крист выпрыгнула из окна 30 января
Крист выпрыгнула из окна 30 января
Фото: chesliekryst / Instagram

30-летняя американская модель, "Мисс США 2019" Чесли Крист, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна небоскреба в Нью-Йорке, в своей предсмертной записке написала, что является единственным человеком, кому известны настоящие мотивы ее поступка. Об этом 1 февраля сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации издание отмечает, что Крист за 10 месяцев до смерти написала неопубликованное эссе, в котором рассказывала, что тяжело переживает критику в сети из-за своего возраста и якобы "мужского" телосложения – она победила на конкурсе красоты в 28 лет, тем самым став самой возрастной победительницей.

Вместе с тем модель не делилась с близкими своими переживаниями.

Контекст:

О смерти Крист стало известно 30 января. Она была найдена мертвой в Нью-Йорке возле 60-этажного небоскреба, в котором находились ее апартаменты. В последний раз знаменитость видели на 29-м этаже, а позже полицейские обнаружили записку, в которой написано, что ее имущество должна унаследовать мать. 

Крист после победы в конкурсе красоты "Мисс США 2019" работала репортером ExtraTV. У нее было юридическое образование.

Теги: смерть, Нью-Йорк, конкурс, самоубийство, правоохранители, небоскреб, модель, критика
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