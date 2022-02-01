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01 февраля, 2022
 
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По делу об ограблении вдовы Градского задержан ее домработник – СМИ

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Коташенко стала четвертой и последней женой Градского
Коташенко стала четвертой и последней женой Градского
Фото: Marina Kotashenko / Facebook

Сотрудники правоохранительных органов задержали домработника Марины Коташенко – вдовы российского певца Александра Градского. Об этом со ссылкой на собственные источники информации 1 февраля сообщил российский "Пятый канал".

По предварительным данным, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении на вдову Градского с целью ограбления.

Контекст:

Градский скончался в Москве 28 ноября 2021 годаКоташенко – его четвертая жена. Когда они познакомились, ей было 19 лет, а музыканту – 54 года. Она приехала из Киева в Москву и училась во Всероссийском государственном институте кинематографии. Пара зарегистрировал брак за месяц до смерти артиста.

Градский был женат четыре раза. От третьей супруги, с которой музыкант прожил более 20 лет, у него двое старших детей: Даниил (1981) и Мария (1986). Двух младших детей – Александра (2014) и Ивана (2018) – ему родила Коташенко.

16 января 2022 года стало известно, что Коташенко стала жертвой грабителей, которые, угрожая ей оружием, похитили 100 млн руб. В полиции говорили, что не исключают возможность инсценировки.

25 января стало известно, что один из подозреваемых в ограблении задержан.

Теги: полиция, паспорт, нападение, ограбление, деньги, правоохранители, Александр Градский, брак, жена
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