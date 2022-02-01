В Москве по подозрению в убийстве арестован муж победительницы конкурса красоты. Топ-чиновник вел соцсети от ее имени, скрывая преступление

Агентство "РИА Новости" отмечает, что 37-летний Попов в начале января обратился в полицию с заявлением о пропаже жены, которая якобы еще летом улетела отдыхать в Дубай (ОАЭ).

По словам Попова, жена все время поддерживала связь в соцсетях, а затем исчезла. В доказательство он привел активность супруги в личном аккаунте Instagram, но полиция установила, что Сапожкова не уезжала из России и задержала Попова по подозрению в убийстве.

Во время допроса Попов рассказал, что убил жену во время ссоры, а от тела избавился. По его словам, все это время он вел страницу убитой жены и переписывался от ее имени, скрывая преступление.

Попову грозит лишение свободы сроком до 15 лет.