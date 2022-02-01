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01 февраля, 2022
 
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В Москве по подозрению в убийстве арестован муж победительницы конкурса красоты. Топ-чиновник вел соцсети от ее имени, скрывая преступление

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Попов во время допроса признался, что убил жену
Попов во время допроса признался, что убил жену
Фото: esuksu / Instagram

Щербинский суд Москвы взял под стражу сроком на два месяца экс-главу Центрального района Новокузнецка, а в последнее время занимающего одну из руководящих должностей в московском метрополитене Александра Попова, который подозревается в убийстве супруги, победительницы конкурса красоты "Мисс Кузбасс 2010" Ксении Сапожковой. Об этом 31 января со ссылкой на решение суда сообщило агентство ТАСС.

Агентство "РИА Новости" отмечает, что 37-летний Попов в начале января обратился в полицию с заявлением о пропаже жены, которая якобы еще летом улетела отдыхать в Дубай (ОАЭ).

По словам Попова, жена все время поддерживала связь в соцсетях, а затем исчезла. В доказательство он привел активность супруги в личном аккаунте Instagram, но полиция установила, что Сапожкова не уезжала из России и задержала Попова по подозрению в убийстве.

Во время допроса Попов рассказал, что убил жену во время ссоры, а от тела избавился. По его словам, все это время он вел страницу убитой жены и переписывался от ее имени, скрывая преступление.

Попову грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Теги: Дубай, смерть, убийство, Москва, арест, преступление, соцсети, допрос, подозрение, Новокузнецк, суд, метрополитен
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