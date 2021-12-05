В США задержали сбежавших родителей подростка, который убил в школе четырех человек

Джеймс и Дженнифер Крамбли находятся в той же тюрьме, что и их сын Фото: EPA

Джеймса и Дженнифер Крамбли обвиняют в непреднамеренном убийстве из-за игнорирования накануне смертельной стрельбы признаков того, что их сын может прибегнуть к агрессии.

Также обвинение заявило, что Джеймс Крамбли 26 ноября купил и подарил сыну на Рождество пистолет, который тот впоследствии использовал во время нападения. А мать подростка отводила его пострелять из этого пистолета на стрельбище.

Полиция объявила их в розыск из-за того, что Крамбли не явились на судебное заседание о рассмотрении их обвинений. Родителей стрелка обнаружили и задержали утром 4 декабря в Детройте, на первом этаже промышленного здания неподалеку от места, где раньше был найден их автомобиль.

На суде Джеймс и Дженнифер Крамбли заявили, что не признают себя виновными. Суд назначил им залог – по $500 тыс. каждому. Они находятся в той же тюрьме, что и их сын, все трое сидят в раздельных камерах.