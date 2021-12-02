В США увеличилось число жертв стрельбы в школе, задержанного подростка обвиняют в том числе в терроризме

Четвертой жертвой стал 17-летний школьник. Ранее стало известно о гибели трех человек: 14-летней и 17-летней учениц (скончались на месте происшествия) и 16-летнего ученика (умер по дороге в больницу).

По данным шерифа округа Окленд Майкла Бушара, в больнице продолжают пребывать шесть пострадавших, в том числе 47-летний преподаватель. В тяжелом состоянии находятся 14-летний мальчик (у него ранение в голову), 14-летняя девочка (она ранена в грудь и шею, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких) и 17-летняя девушка (ранена в грудь, находится в критическом состоянии).

15-летний подросток Итан Крамбли, которого задержали на месте стрельбы, обвиняется по одному пункту обвинения в терроризме, четырем пунктам обвинения в убийстве первой степени, семи пунктам обвинения в нападении с намерением убийства и 12 пунктах обвинения в хранении огнестрельного оружия, отмечает телеканал.

Прокурор округа Окленд Карен Макдональд отметила, что по ходу расследования могут появиться новые обвинения, в частности, в отношении родителей подростка. Известно, что пистолет Sig Sauer калибра 9 мм, из которого стрелял Крамбли, был куплен его отцом за четыре дня до стрельбы.

Во время обыска дома Крамбли полиция нашла другое оружие.