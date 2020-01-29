Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос

Американская компания по производству игрушек Mattel представила новую серию куклы Барби, среди них есть игрушки без волос и с витилиго. Об этом сообщает CNN.
Mattel заявила, что хочет продемонстрировать многомерный взгляд на красоту и моду с помощью дополнений к своей линии Barbie Fashionistas, а также показать разную внешность, на которой иногда отражается болезнь.
"Если девушка по какой-либо причине испытывает выпадение волос, она может увидеть свое отражение в линии", – отметили в компании.
Витилиго – хроническое заболевание кожи, которое проявляется нарушением пигментации.
В прошлом году Mattel выпустила Барби в инвалидной коляске и с протезом ноги. В этом году компания добавила еще одну модель куклы с протезом.
В 2015 году Mattel впервые выпустила серию Barbie Fashionistas, в которой были представлены куклы с разным типом внешности и разной комплекции. В 2019 году появилась Барби с протезом ноги и в инвалидной коляске.