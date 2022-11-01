Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости

"Привет, ребята! Всем отличного дня, хорошего настроения и много любви", – сказал Дуглас.

Видео актер записывал в Париже, на балконе своего номера в отеле с видом на Эйфелеву башню.

Дуглас надел бейсболку, из-под которой виднелись пряди его волос, перекрашенные в рыжий цвет. Именно это и вызвало шквал недовольных комментариев у него на странице.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

"Извини, Майкл, волосы делают тебя старше, не говоря уже о морщинах. Иди покрась волосы обратно в седину и постригись", – написала ladybpeters19.

"Возможно, он это сделал для новой роли", – предположила maryannlambo.

"Противный", – написала squeezytreezy.