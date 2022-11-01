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01 ноября, 2022
 
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Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости

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Майкл Дуглас теперь рыжий
Майкл Дуглас теперь рыжий
Фото: michaelkirkdouglas / Instagram

Знаменитый американский актер, 78-летний Майкл Дуглас в своем Instagram записал послание поклонникам. Однако шум в сети вызвали не его слова, а внешний вид звезды.

"Привет, ребята! Всем отличного дня, хорошего настроения и много любви", – сказал Дуглас.

Видео актер записывал в Париже, на балконе своего номера в отеле с видом на Эйфелеву башню.

Дуглас надел бейсболку, из-под которой виднелись пряди его волос, перекрашенные в рыжий цвет. Именно это и вызвало шквал недовольных комментариев у него на странице.

"Извини, Майкл, волосы делают тебя старше, не говоря уже о морщинах. Иди покрась волосы обратно в седину и постригись", – написала ladybpeters19.

"Возможно, он это сделал для новой роли", – предположила maryannlambo.

"Противный", – написала squeezytreezy.

Контекст:

Майкл Дуглас – американский актер и продюсер, обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Актер известен по фильмам "Война супругов Роуз", "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Основной инстинкт", "Одинокий человек".

Дуглас женат на британской актрисе Кетрин Зета-Джонс. Они поженились в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – Дилан Майкл (2000) и Кэрис (2003).

Теги: Франция, Париж, Майкл Дуглас
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