Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости

"Привет, ребята! Всем отличного дня, хорошего настроения и много любви", – сказал Дуглас.
Видео актер записывал в Париже, на балконе своего номера в отеле с видом на Эйфелеву башню.
Дуглас надел бейсболку, из-под которой виднелись пряди его волос, перекрашенные в рыжий цвет. Именно это и вызвало шквал недовольных комментариев у него на странице.
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"Извини, Майкл, волосы делают тебя старше, не говоря уже о морщинах. Иди покрась волосы обратно в седину и постригись", – написала ladybpeters19.
"Возможно, он это сделал для новой роли", – предположила maryannlambo.
"Противный", – написала squeezytreezy.
Майкл Дуглас – американский актер и продюсер, обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Актер известен по фильмам "Война супругов Роуз", "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Основной инстинкт", "Одинокий человек".
Дуглас женат на британской актрисе Кетрин Зета-Джонс. Они поженились в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – Дилан Майкл (2000) и Кэрис (2003).