"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет

Дуглас отметил, что фото было сделано семь лет назад. По словам актера, с Руньярдом они не только работают на съемочной площадке, но и дружат более 30 лет.

"Ого, где они находят этих людей, которые так похожи на них?" – удивились фолловеры.

"Вы могли бы быть близнецами", – написали поклонники актера.