"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет

Дуглас отметил, что фото было сделано семь лет назад. По словам актера, с Руньярдом они не только работают на съемочной площадке, но и дружат более 30 лет.
"Ого, где они находят этих людей, которые так похожи на них?" – удивились фолловеры.
"Вы могли бы быть близнецами", – написали поклонники актера.
Майкл Дуглас – американский актер и продюсер, обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Актер известен по фильмам "Война супругов Роуз" (1989), "Роман с камнем" (1984), "Жемчужина Нила" (1985), "Основной инстинкт" (1992), "Одинокий человек" (2010).