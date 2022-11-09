"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"

"Хотели бы стать участником шоу "Холостяк"?" – спросили у Демина.

"Нет. Потому что это сложные съемки на протяжении трех месяцев. И я рад, что когда-то меня не взяли участником на шоу "Холостячка", – ответил 38-летний ведущий.

Контекст:

В январе 2021 года Демин заявил, что расстался с женой, режиссером Оксаной Мищенко. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожила в браке. У них есть сын Владислав.

Главными героинями шоу "Холостячка" были украинская актриса Ксения Мишина и певица Злата Огневич. Спустя время после завершения проектов они расстались со своими избранниками.