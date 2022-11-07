"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"

Кристина Остапчук: Конкуренция мне не по душе Фото: kristygor / Instagram

"Хотели бы принять участие в "Холостячке"?" – опубликовала вопрос от подписчиков блогер и заявила, что ей больше импонирует проект "Холостяк".

"Только вот конкуренция мне не по душе, потому что я у себя самая лучшая, а здесь столько девушек, я бы не выдержала", – заявила 36-летняя Кристина Остапчук.