Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой

На прямой вопрос о разводе Остапчук заявил, что "у него все хорошо" Фото: Володимир Остапчук - офіційна сторінка / Facebook

Во время разговора со своими коллегами Остапчук рассказал о своем новом проекте "Ліс рук" об украинских писателях, который будет выходить на этом канале, а также назвал своих любимых писателей.

Ведущие не стали спрашивать Остапчука подробности о его возможном разводе со второй женой, украинским блогером и нотариусом Кристиной Остапчук.