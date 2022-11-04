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04 ноября, 2022
 
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Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой

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На прямой вопрос о разводе Остапчук заявил, что "у него все хорошо"
На прямой вопрос о разводе Остапчук заявил, что "у него все хорошо"
Фото: Володимир Остапчук - офіційна сторінка / Facebook

Украинский ведущий Владимир Остапчук 4 ноября дал интервью украинскому каналу "Дом", ведущим которого теперь является.

Во время разговора со своими коллегами Остапчук рассказал о своем новом проекте "Ліс рук" об украинских писателях, который будет выходить на этом канале, а также назвал своих любимых писателей.

Ведущие не стали спрашивать Остапчука подробности о его возможном разводе со второй женой, украинским блогером и нотариусом Кристиной Остапчук.

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это опровергать.

На прямой вопрос о разводе ведущий заявил, что "у него все хорошо", а его жена сообщила, что "жизнь приносит сюрпризы и они бывают разными".

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: телеведущий, Владимир Остапчук, развод
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