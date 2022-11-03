"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается

"Погода сегодня – максимальный депресняк. Но я не поддаюсь", – написала она.

Кристина Остапчук рассказала подписчикам, что старается поднять настроение с помощью кофе, а затем займется оказанием помощи украинским защитникам. Она отметила, что вместе с фолловерами уже собрала 600 тыс. в поддержку ВСУ.

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это опровергать.

На прямой вопрос о разводе ведущий заявил, что "у него все хорошо", а его жена сообщила, что "жизнь приносит сюрпризы и они бывают разными".

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.