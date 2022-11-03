Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук

Премьера первого выпуска шоу состоится 5 ноября.

"Это викторина, которая в легкой игровой форме представляет необычный взгляд на жизнь и творчество известнейших украинских писателей, дополняет знания, полученные из школьных учебников и на уроках литературы", – говорится в анонсе.

Контекст:

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение".

В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика. Был лицом канала "Украина", который летом 2022 года прекратил свое существование.