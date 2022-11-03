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03 ноября, 2022
 
Новости

Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук

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Остапчук был лицом канала "Украина"
Остапчук был лицом канала "Украина"
Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Украинский ведущий Владимир Остапчук будет вести образовательный проект для детей "Ліс рук" на украинском канале "Дом". Об этом сообщается на странице канала в Instagram.

Премьера первого выпуска шоу состоится 5 ноября. 

"Это викторина, которая в легкой игровой форме представляет необычный взгляд на жизнь и творчество известнейших украинских писателей, дополняет знания, полученные из школьных учебников и на уроках литературы", – говорится в анонсе. 

Контекст:

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение".

В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика. Был лицом канала "Украина", который летом 2022 года прекратил свое существование.

Теги: литература, писатель, телеведущий, Владимир Остапчук
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