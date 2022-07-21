Нацсовет аннулировал лицензии ряда украинских телеканалов, в том числе "Украина" и "Футбол"

Регулятор отметил, что лицензиаты сами попросили ликвидировать их лецензии Фото: nrada.gov.ua

"По просьбе лицензиатов Национальный совет аннулировал ряд их лицензий в связи с вступлением в силу закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и несовместимости развития частных инвестиций с последствиями внедрения указанного закона", – говорится в сообщении.

В число этих телеканалов, в частности, попали:

МТВ (ООО "Телерадиоорганизация "Мариупольское телевидение") – две лицензии – на эфирное и цифровое телевизионное вещание в Мариуполе и на территории городской общины;

SHAKHTAR∙TV (ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер» (Донецк)") – кабельное вещание по технологии ОТТ в Мариуполе;

"Донбасс", "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "НЛО.TV", "Индиго tv" (ООО "ТРК "Украина") – лицензии на эфирное, цифровое и спутниковое вещание.

Эти телеканалы ранее принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, он отказался от лицензий на вещание.

Всего лицензии аннулированы по просьбе девяти компаний.

11 июля Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации.

В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".

12 июля в СКМ заявили, что начинают процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий "Медиа Группы Украина". По личной инициативе Ахметова каждый сотрудник "Медиа Группы Украина" получит выходное пособие в размере от трех до 12 месячных окладов, в зависимости от количества лет совместной работы, сообщили в пресс-службе СКМ.