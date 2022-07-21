Нацсовет аннулировал лицензии ряда украинских телеканалов, в том числе "Украина" и "Футбол"

В число этих телеканалов, в частности, попали:
Эти телеканалы ранее принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, он отказался от лицензий на вещание.
Всего лицензии аннулированы по просьбе девяти компаний.
11 июля Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации.
В Офисе президента приветствовали его решение. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".
12 июля в СКМ заявили, что начинают процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий "Медиа Группы Украина". По личной инициативе Ахметова каждый сотрудник "Медиа Группы Украина" получит выходное пособие в размере от трех до 12 месячных окладов, в зависимости от количества лет совместной работы, сообщили в пресс-службе СКМ.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 декабря Данилов говорил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда же планировали назвать имена первых олигархов.
Зеленский указом от 29 июня 2022 года ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения. 12 июля Данилов сказал, что реестр готов.