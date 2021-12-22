Мэрайя Кэри показала, как ее собаки "исполняют" рождественский хит All I Want For Christmas Is You

На опубликованном ролике Кэри в красном платье возле новогодней елки начинает петь фразу из припева "all I want for Christmas is", 10-летние дети допевают последнее слово "you", а две собаки в этот момент начинают лаять.

Видео 51-летней певицы собрало около 300 тыс. лайков.

Контекст:

Кэри родилась 27 марта 1970 года. Дебютный альбом она выпустила в 20-летнем возрасте – он сразу стал платиновым. Кэри – одна из самых продаваемых певиц в истории музыки, ее диски проданы общим тиражом более 200 млн копий.

С 1993-го по 1997 год Кэри была замужем за музыкальным продюсером Томми Мотоллой, с 2008-го по 2016-й – за музыкантом Ником Кэнноном, которому в 2011 году родила двоих детей – дочь Монро Кэннон и сына Мороккана Скотта Кэннона.