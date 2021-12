Мэрайя Кэри показала, как ее собаки "исполняют" рождественский хит All I Want For Christmas Is You

На опубликованном ролике Кэри в красном платье возле новогодней елки начинает петь фразу из припева "all I want for Christmas is", 10-летние дети допевают последнее слово "you", а две собаки в этот момент начинают лаять.

Видео 51-летней певицы собрало около 300 тыс. лайков.

