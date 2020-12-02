50-летняя Мэрайя Кэри снялась для Elle

Американская певица Мэрайя Кэри стала героиней декабрьского Elle и вокальной игры.

Кэри в марте исполнилось 50 лет Фото: mariahcarey / Instagram

50-летняя американская певица Мэрайя Кэри снялась для издания Elle. Фото декабрьской обложки журнала она разместила на своей странице в Instagram.

Исполнительница позировала с распущенными волосами и массивным колье из желтого металла на шее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)

Певица в декольтированном ярко-розовом жакете исполнила песни с заданными словами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)

27 марта 2020 года Мэрайя Кэри отпраздновала 50-летие.

Дебютный альбом Mariah Carey певица выпустила в 20-летнем возрасте – он сразу стал платиновым. Кэри – одна из самых продаваемых певиц в истории музыки, ее диски проданы общим тиражом более 200 млн копий.

С 1993-го по 1997 год певица была замужем за музыкальным продюсером Томми Мотоллой, с 2008-го по 2016-й – за музыкантом Ником Кэнноном, которому родила двоих детей.