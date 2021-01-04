  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов

МИД Украины 4 января в День хит-парада обнародовал собственный рейтинг украинских звезд шоу-бизнеса, которые "зажигали на мировых сценах и возглавляли хит-парады разных стран".
Возглавила хит-парад от МИД Украины певица Джамала с песней "1944".
Второе место в рейтинге заняла группа "ДахаБраха" с композицией "Шо з-под дуба".
Третье место составители рейтинга отдали проекту Onuka c песней Vidlik.
На четвертом месте оказалась певица Руслана с песней Wild dances.
Замыкает пятерку лидеров артист и продюсер Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, с песней Dancing Lasha Tumbai.
"Это всего лишь некоторые из огромного количества популярных песен, которые можно вспомнить в этом списке", – подытожили в МИД Украины.