  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов

В хит-парад, составленный МИД Украины, вошли пять украинских исполнителей.

В рейтинг МИД Украины вошли украинские звезды, которые зажигали на мировых сценах Фото: depositphotos.com

МИД Украины 4 января в День хит-парада обнародовал собственный рейтинг украинских звезд шоу-бизнеса, которые "зажигали на мировых сценах и возглавляли хит-парады разных стран".

Возглавила хит-парад от МИД Украины певица Джамала с песней "1944".

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Видео: Jamala | Джамала / YouTube

Второе место в рейтинге заняла группа "ДахаБраха" с композицией "Шо з-под дуба".

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Аудио: ДахаБраха – тема / YouTube

Третье место составители рейтинга отдали проекту Onuka c песней Vidlik.

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Видео: ONUKA / YouTube

На четвертом месте оказалась певица Руслана с песней Wild dances.

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Видео: RuslanaTube / YouTube

Замыкает пятерку лидеров артист и продюсер Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, с песней Dancing Lasha Tumbai.

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Видео: mamamusic / YouTube

"Это всего лишь некоторые из огромного количества популярных песен, которые можно вспомнить в этом списке", – подытожили в МИД Украины.