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"Дело на особом контроле". В МИД Украины отреагировали на смерть украинки в Турции

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что консульство Украины в Анталии держит связь с турецкими правоохранительными органами, которые расследуют смерть украинки в Турции.

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В МИД Украины сообщили, что тело погибшей украинки в Турции вернут на родину
В МИД Украины сообщили, что тело погибшей украинки в Турции вернут на родину
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Консульство Украины в Анталии расследует дело о смерти украинки в Турции. Об этом 3 января УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты на контакте с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей гражданки", – рассказал Николенко.

По его словам, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.

Турецкое издание Egeyön 2 января сообщило, что в Бодруме на юго-западе Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Тело женщины обнаружили в ее квартире на стуле со скованными наручниками за спиной руками и полиэтиленовым пакетом на голове.

Теги: Украина, Турция, смерть, правоохранители, расследование, консульство, дипломаты, Олег Николенко
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