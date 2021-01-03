"Дело на особом контроле". В МИД Украины отреагировали на смерть украинки в Турции

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что консульство Украины в Анталии держит связь с турецкими правоохранительными органами, которые расследуют смерть украинки в Турции.

В МИД Украины сообщили, что тело погибшей украинки в Турции вернут на родину Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Консульство Украины в Анталии расследует дело о смерти украинки в Турции. Об этом 3 января УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты на контакте с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей гражданки", – рассказал Николенко.

По его словам, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.

Турецкое издание Egeyön 2 января сообщило, что в Бодруме на юго-западе Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Тело женщины обнаружили в ее квартире на стуле со скованными наручниками за спиной руками и полиэтиленовым пакетом на голове.