"Дело на особом контроле". В МИД Украины отреагировали на смерть украинки в Турции

Консульство Украины в Анталии расследует дело о смерти украинки в Турции. Об этом 3 января УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты на контакте с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей гражданки", – рассказал Николенко.
По его словам, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.
Турецкое издание Egeyön 2 января сообщило, что в Бодруме на юго-западе Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Тело женщины обнаружили в ее квартире на стуле со скованными наручниками за спиной руками и полиэтиленовым пакетом на голове.