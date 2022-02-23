  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, по какому предмету в медуниверситете ему поставили двойку

Отвечая на вопросы ведущей передачи Александры Кучеренко, Ляшко рассказал, что во время учебы в киевском медуниверситете имени Богомольца получил двойку.

"По какому предмету вы получили двойку в медуниверситете?" – спросила у министра ведущая.

"Общая гигиена", – признался Ляшко, назвав себя при этом экспертом в управлении. Ляшко не уточнил, была эта оценка текущей или оценкой на экзамене.

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Контекст:

Ляшко окончил медуниверситет в 2003 году. Он заслуженный врач Украины. Карьеру начинал в санитарно-эпидемиологической службе, затем работал в Министерстве здравоохранения главным специалистом.

С 2019 года был заместителем министра здравоохранения, в 2020-м стал главным санитарным врачом, а с 2021-го возглавляет министерство здравоохранения.

Ляшко женат. Вместе с женой-стоматологом воспитывает дочь.