Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2022
 
Новости

Министр здравоохранения Ляшко рассказал, по какому предмету в медуниверситете ему поставили двойку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ляшко начинал карьеру в санитарно-эпидемиологической службе
Ляшко начинал карьеру в санитарно-эпидемиологической службе
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко стал героем программы "33 за 3", которая 22 февраля вышла в эфире канала ICTV.

Отвечая на вопросы ведущей передачи Александры Кучеренко, Ляшко рассказал, что во время учебы в киевском медуниверситете имени Богомольца получил двойку. 

"По какому предмету вы получили двойку в медуниверситете?" – спросила у министра ведущая.

"Общая гигиена", – признался Ляшко, назвав себя при этом экспертом в управлении. Ляшко не уточнил, была эта оценка текущей или оценкой на экзамене.

ВИДЕО
Видео: Телеканал ICTV / YouTube
Контекст:

Ляшко окончил медуниверситет в 2003 году. Он заслуженный врач Украины. Карьеру начинал в санитарно-эпидемиологической службе, затем работал в Министерстве здравоохранения главным специалистом.

С 2019 года был заместителем министра здравоохранения, в 2020-м стал главным санитарным врачом, а с 2021-го возглавляет министерство здравоохранения.

Ляшко женат. Вместе с женой-стоматологом воспитывает дочь.

Теги: Министерство здравоохранения, медицина, здоровье, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Как будет работать чрезвычайное положение в Украине. Главное
Как будет работать чрезвычайное положение в Украине. Главное
Россия признала "независимость" ОРДЛО. Как отреагировал мир?
Россия признала "независимость" ОРДЛО. Как отреагировал мир?
Елена ПОСКАННАЯ
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа, и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа, и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, по какому предмету в медуниверситете ему поставили двойку
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, по какому предмету в медуниверситете ему поставили двойку
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
"Горохи это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата
"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата
Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале
Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале
  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини
  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS