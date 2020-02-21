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21 февраля, 2020
 
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Мировые знаменитости записали видео в поддержку мальчика, над которым издевались в школе

В сети набирает обороты флешмоб #WeStandwithQuaden в поддержку австралийского мальчика, над которым одноклассники издевались из-за его маленького роста.

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Игроки национальной сборной по регби пригласили Бейлса вывести их на поле во время следующего матча
Игроки национальной сборной по регби пригласили Бейлса вывести их на поле во время следующего матча
Фото: Yarraka Bayles / Facebook

Австралийский актер Хью Джекман, американский комик Брэд Уильямс, а также игроки национальной сборной по регби записали видео в поддержку девятилетнего Квадена Бэйлса из Квинсленда (Австралия), который хотел покончить жизнь самоубийством из-за буллинга в школе. 

18 февраля мама мальчика Яррака Бэйлс опубликовала на своей странице в Facebook пост, продемонстрировав результаты издевательств одноклассников над ее сыном, страдающим ахондроплазией. 

"Я не знаю, что дальше делать", – написала женщина.

На видео девятилетний Кваден Бэйлс, сидя на заднем сиденье автомобиля, просит мать дать ему нож, чтобы он мог себя убить.

Женщина призналась, что это не первая попытка ее сына свести счеты с жизнью из-за травли в школе.   

https://www.facebook.com/yarraka/videos/10163099957440693/

За несколько дней публикация женщины получила около 400 тыс. репостов. Вскоре после этого последовала реакция со стороны мировых знаменитостей.

Видео в поддержку девятилетнего мальчика записал австралийский актер Хью Джекман. "Можешь считать меня своим другом. Издевательства должны прекратиться. Точка", – заявил он. 

Комедийный актер Брэд Уильямс, который так же, как и Бэйлс, родился с ахондроплазией, инициировал сбор денег, чтобы отправить Квадена Бейлса в Диснейленд, сообщает СNN.

Представители национальной австралийской сборной по регби пригласили школьника вывести игроков команды на поле накануне матча. 

Кроме медийных личностей во флешмобе с хештегом #WeStandwithQuaden приняли участие австралийские полицейские, а также люди с ахондроплазией. 

По словам матери, получив поддержку, ее сын заявил, что "худший день его жизни превратился в самый лучший". 

Теги: Австралия, Хью Джекман, буллинг
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